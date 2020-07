Kürşat Tüzmen ve Yıldız Yüzücüleri Anamur'da Kahraman Edası İle Karşıladı (video haber)

Sahil güvenlik teknesi eşliğinde gelen Tüzmen ve yüzücüler için Anamur İskelesi’nde karşılama töreni düzenlendi. Törende Bakan Tüzmen ve ekibine Anamur muzunu simgeleyen muz plaketi ve Anamuryum’u temsil eden ve üzerinde koyun ve yırtıcı bir hayvanın birlikte bulunduğu barışı simgeleyen tablonun birer maketi hediye edildi.

Türk Heyetini KKTC Başbakanı Ersin Tatar Karşıladı

Etkinlik hakkında bir değerlendirme yapan Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen kendilerini Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ve devlet erkânının karşıladığını söyledi. Tüzmen değerlendirmesinde; “46 sene evvel bu hareket yapılmamış olsaydı, adada Türk adına bir toplum kalmayacaktı. Biz adamıza gittik, Akdeniz bir Türk gölü olduğu için Akdeniz’imizden, gölün bir kenarından diğer kenarına gittik. Bence yaptığımız çalışmada, haksız bir şekilde izolasyona tabi tutulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, siyasi, ticari ve spor aktivitelerinin tekrar aynı alanda, bütün dünyadaki ülkeler gibi yapabilmesini sağlamak için elimizden gelen gayreti gösterdik.” Dedi.

Sahil Gvenlik Ekibine Teşekkür

Parkur boyunca karşılaştıkları zorlukları da anlatan Kürşat Tüzmen, Sahil Güvenlik ekibinin kendilerine bitin kolaylığı sağladıklarını ve tüm misafirperverliği gösterdiklerini söyledi. Denizde yüzmenin gece olduğu zaman çok daha zorlaştığını kaydeden Bakan Tüzmen; “Gece umduğumuzdan daha zor oldu. Buradan başlarken her şey çok kolaydı ama bir saat sonra iş değişti. Bizim burada yaptığımız bir bayrak yarışı idi. Arkadaşlarımızla arka arkaya, hepimiz atladık suya. Her birimiz yaklaşık 8’er saat yaklaşık 15’er, 16’şar kilometre yüzmüş olduk.

Gece Zorlu Geçti, Parkur 17 Klometre Uzadı

Bir de yol saptı. 110 kilometreye çıktı, normalde 93 kilometrede tamamlanması gereken. Gece söyle bir sıkıntı oldu. Deniz daha fazla rüzgârlıydı. Ancak plaktonlar dediğimiz su canlıları ve deniz anaları… Bunlar zehirli ve çıplak olarak yüzdüğümüz için çok ciddi yaralanmalarla karşılaştık. Hala izlerini taşıyoruz. Onun dışında fazla bir sıkıntımız yoktu. Yorucuydu, biraz az uyumuştuk. Çünkü ilk çıkışımızda da az uyumuştuk. Ondan sonraki nöbetlerde öyle geldi. Ama Ben şunu görüyorum, azmederseniz emin olun büyük bir maraton buradan karşıya bir kulaçla başladı.

Azmettik ve Başardık

Demek ki biz bir şeye azmedersek bir kulaçla nasıl gittiysek aynı şekilde bir adımla her şeyi yapabiliriz. Sonuçta azim önemlidir. Bu başarının sırrını da söyleyeyim, bu dev bir maraton. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şey. Anamur Muzlarını yedik. Başkanımız, Kaymakamımız bize iyi baktı. Yüzdik gördük başardık, bizden sonraskilere de güzel bir hedef göstermiş olduk.” Dedi. Bileklerine köpek balığı kovucu sinyal yayan bileklikler takan Tüzmen, köpek balığı görmediklerini ancak, vatos, orkinos, başka balıklarını üzerlerinden atladığını sözlerine ekledi.

Kürşat Tüzmen ve yüzme ekibini Anamur İskelesinde Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal ve vatandaşlar karşıladı. Kürşat Tüzmen’e günün anlamını belirten çiçekten yapılmış bir ‘Hoş geldin’ nişanesi (Havai Boyun Çelengi) taktı.

Kılınç;'Bu Bir Yarma Hareketi

Bunun bir yarma hareketi olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Hidayet Kılınç; İzolasyon neticesinde yalnızlaştırmaya çalıştıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, kardeşlerimize bu bir açılımdı, bu bir destekti. Bunun arkasından birileri bu yola devam edecektir. Spor aktiviteleri ile de devam edeceğine inanıyorum. Avrupa ve batı bunu kabul edecek. Bugün kabul etmezse, yarın kabul edecek. Çünkü bu yalnızlaştırma uzun süre sürmez, orda bir millet var, orda bir devlet var, orda bir yaşayan insanlar topluluğu var. Ne kadar direnirseler dirensinler bu direnç mutlaka kırılacaktır. ” Dedi.

Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin ise; “Sayın Bakanımız bu etkinlikle Kıbrıs’ın en kuzey noktasının Anamur olduğunu gösterdi, teşekkür ediyor ve bu etkinliklerin devamını diliyoruz.” Dedi. Bakan Tüzmen, kendilerini ağırlayan Sahil Güvenlik ekibine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Etkinlik hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.