Kurallara Uymayanlar Tutuklanıyor

39 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 4 kişi maske takmadı, 1 iş yeri açık tespit edildi

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 30 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 24 kişinin kısmi, 9 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 4 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı, 1 iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.