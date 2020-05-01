Kurallara Uymayanlar Tutuklanıyor

Kurallara Uymayanlar Tutuklanıyor
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39 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 4 kişi maske takmadı, 1 iş yeri açık tespit edildi

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 30 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 24 kişinin kısmi, 9 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 4 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı, 1 iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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