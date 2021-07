Kupayı Ataoğlu verdi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Jokey Kulübü’nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu’nun kupa törenine katılarak, birinci gelen yarışmacıya kupasını takdim etti. Bakan Ataoğlu İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her yıl bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesine öncülük eden Türkiye Jokey Kulübüne ve Başkan Serdal Adalı’ya teşekkür ederek, yarışmanın iki ülke arasındaki bağların daha sıkı sarılmasına neden olduğunu söyledi. Ata sporumuz olan atyarışlarını izlemenin keyif verici olduğunu ifade eden Ataoğlu, pandemi süresince yapılabilen en sağlıklı sporlardan olan atbinmenin daha fazla tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Yıllardır ambargolar altında ezilen Kıbrıs Türk sporunun haksız izaloslar karşısında mağdur olduğunu söyleyen Ataoğlu, Kıbrıs Türk sporcularına fırsat verilmesi halinde her zaman başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti. 1985 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu’nun KKTC için ayrı bir önemi olduğunu belirten Ataoğlu yarışmada dereceye giren tüm sporcuları da tebrik etti.