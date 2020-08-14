Kumbaracı, mesai arkadaşlarına veda etti

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdür Muavini Selim Kumbaracı, emeklilik öncesi son iş gününde bugün, mesai arkadaşlarına veda etti.

28 yıl önce, 1992’de TAK’ta göreve başlayan Kıbrıs Türk diplomasi haberciliğinin değerli isimlerinden Selim Kumbaracı, emeklilik kararı aldı.

Duygulu anlar yaşanan veda sırasında TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Kumbaracı’yla çalışma fırsatı bulduğu için duyduğu mutluluğu ifade ederek, ajansa hizmetleri için Kumbaracı’ya teşekkür etti ve buket takdim etti.

Gürdallı, göreve geldiği günden itibaren destek gördüğü Kumbaracı’nın, adaptasyon sürecinde kendisine önemli katkısı olduğunu anlattı.

Selim Kumbaracı, 28 yılının geçtiği TAK’tan emekli olsa da bağının hep süreceğini belirterek, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti, onları çok sevdiğini söyledi. Çalışma arkadaşları da Selim Kumbaracı’ya sağlıklı ve güzelliklerle dolu bir emeklilik dönemi dileğinde bulundu.

TAK’ta 1992’den beri görev yapan, sürekli sarı basın kartı sahibi Selim Kumbaracı, Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümünden mezun oldu. DAÜ Hazırlık Okulu’nda öğretim görevlisi olarak bir yıl çalışan Kumbaracı, 1992’de Dış Haberler Servisi muhabiri olarak göreve başladığı TAK’ta, 2012'de müdür muavinliğine terfi etti. Kumbaracı, bu süreçte 15 ay müdür vekilliği yaptı. TAK’taki görevi sırasında özellikle yurt içinde ve dışında Kıbrıs müzakereleri sürecini aralıksız izleyen gazeteciler arasında yer aldı.

Fulbright bursuyla ABD’de uluslararası gazetecilik eğitimi alan, Chevening bursuyla da İngiltere'de Thomson Foundation'ın düzenlediği internet gazeteciliği eğitimine katılan Selim Kumbaracı, müzik ve fotoğraf tutkusuyla da tanınıyor.