Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmalarına devam ediyor

Adanın her iki kesiminde bulunan kültürel mirasın fiziksel korunması ve restorasyonu için kurulan Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmalarını sürdürüyor.

Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem de güneyinde birçok kültürel yapının restorasyonunda imzası bulunan Kültürel Miras Teknik Komitesi yeni bir çalışmayla Larnaka’da bulunan Zuhuri Camii ve Tekkesi’nin konservasyonuna başlıyor.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu kültürel eser ile ilgili bilgi verdi.

Paylaşımında Zuhuri Camii ve Tekkesi’nin fotoğraflarına da yer veren Tuncay, 2019 yılında bu eserin içerisinde bulunan süslemelerde de koruma çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

Tuncay, çalışma çerçevesinde temizlik, gereksiz eklemlerin kaldırılması, drenaj, çatının izolasyonu, duvar tamiri ve ahşap işlerinin konservasyonu işlemlerinin yapılacağını duyurdu.