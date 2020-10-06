Kudret Özersay’dan Sandık Paylaşımı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Maraş açılımında yaşanan baş döndüren gelişmelerin hemen öncesi kritik bir paylaşım yaptı.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, yaklaşık 2 saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımında “Güvendiğim tek şey, Kıbrıs Türk halkının iradesidir. KKTC’de Siyaset yapıp da bu iradeyi yok sayanlar geçmişte de sandıkta kaldılar, bundan sonra da sandığa gömülecekler.” açıklaması yaptı.

Özersay, geçtiğimiz haftalarda katıldığı Türkiye'de AHaber'de Maraş'ın açılmasının seçim sonrasında düşünüldüğünü ifade ederek "seçim yasaklarına" dikkati çekmişti.