Kudret Özersay: “Sokağa çıkma yasağının kayda değer bir etkisi kalmadı”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara dikkat çekti.

Özersay, geçtiğimiz yıl hükümette oldukları dönemde gece belirli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağını iki nedenle yürürlüğe koyduklarını ifade etti ve şöyle devam etti:

“O dönemde çıkan pozitif vakaların bir bölümü misafirlik benzeri ziyaretlerden kaynaklanıyordu ve sokağa çıkma yasağı ile bu büyük ölçüde önlenebilmişti. Öte yandan üniversitelerin ve iş yerlerinin kapanması nedeniyle gece dışarıda toplu şekilde bir araya gelmeler olduğundan bazı asayiş sorunları yaşanmaya başlamıştı ve bunu engellemek için sokağa çıkma yasağı fayda sağlamıştı.”

Şimdi şartların bir miktar değiştiğini belirten Özersay, sokağa çıkma yasağının virüsün yayılmasını önlemek açısından kayda değer bir etkisi ya da anlamı kaldığını düşümediğini aktardı ve şunları söyledi:

“Özellikle alkol tüketilen restoran ve meyhanelerde yasağa takılmamak için alkolün çok daha kısa süre içerisinde tüketilip araçlarla sokaklara çıkıldığı; gece yarısından hemen sonra yollarda bazı yığılmaların olduğu; bir şehirden diğerine akşam yemeği için gidip dönmenin eziyete döndüğü; havalimanı ve sınır geçişlerinde fiiliyatta birtakım sıkıntılar yaşandığı ve bunun özellikle turistler bağlamında da sıkıntılar yarattığı gözlemlenmektedir. “

SALGINLA İLGİLİ OLARAK ALINAN TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ VE DEĞİŞTİRİLMELİ

Gerek üniversiteler gerekse iş yerleri faaliyete geçtiğinden artık gece geç saatte geçen yıl yaşadığımıza benzer bir asayiş sıkıntısının olacağını da düşünmüyorum. Öte yandan sokağa çıkma yasağı kaldırılırken bulaş riskini artırmamak için eğlence mekanlarının kapanış saatleri yine kısıtlı kalabilir, bunu Sağlık Üst Kurulu değerlendirmelidir.

Özetle pozitif vakaların kaynağına bakılarak değişen şartlar çerçevesinde salgınla ilgili olarak alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gerekir. Gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı da bunlardan biridir.”