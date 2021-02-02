Kudret Özersay: "Önce kararı alanlar uymalı!"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yöneticilerin maskesiz ziyaret, görüşme fotoğrafları yayınlamaya devam ettiğini belirterek, "Alınan kararlara önce o kararı alanlar uymalı" dedi.

Kurallara uymayanların denetim yaparak cezalandırılması gerektiğini bildiren Özersay, "Yollar, sokaklar insan kaynıyor, şehirlerarası yol kavşaklarında gelip de geçemeyen araba oldu mu şimdiye kadar emin değilim, Pazartesi sabah ve öğleden sonra gözlemlediğim izni olan olmayan herkes polise sözlü birşeyler söyleyip geçip gidiyor" dedi.

"Esnafından memuruna özel sektör çalışanına kadar kararlara uyanlar, dışarıda gezip tozan misafirliğe giden diğer insanlara bakıp 'bu insanların ne ayrıcalığı var, ben iş yerimi boşuna mı kapattım?' sorusunu sorar konuma sokulmamalı" ifadelerini kullanan Özersay, "Evet insanlar her şeyi devletten beklemeyip kendileri de dikkat etmeli, 'devlet herkesin başına polis dikemez' ama en azından polisi görevlendirdiği yerlerde gerçek anlamda sıkı denetim yaptırabilir" ifadelerini kullandı.

Özersay'ın söz konusu paylaşımı şöyle:

"Alınan kararlara önce o kararı alanlar uymalı (bir hafta önce basına yansıyan görüntülerden sonra bugün bile yöneticiler maskesiz ziyaret, görüşme fotoğrafları yayınlamaya devam ediyorlar); denetim yaparak uymayanlar cezalandırılmalı (yollar sokaklar insan kaynıyor, şehirlerarası yol kavşaklarında gelip de geçemeyen araba oldu mu şimdiye kadar emin değilim, Pazartesi sabah ve öğleden sonra gözlemlediğim izni olan olmayan herkes polise sözlü birşeyler söyleyip geçip gidiyor); esnafından memuruna özel sektör çalışanına kadar kararlara uyanlar, dışarıda gezip tozan misafirliğe giden diğer insanlara bakıp 'bu insanların ne ayrıcalığı var, ben iş yerimi boşuna mı kapattım?' sorusunu sorar konuma sokulmamalı. Evet insanlar herşeyi devletten beklemeyip kendileri de dikkat etmeli, 'devlet herkesin başına polis dikemez' ama en azından polisi görevlendirdiği yerlerde gerçek anlamda sıkı denetim yaptırabilir."