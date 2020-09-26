Kudret Özersay Güzelyurt Esnafını Ziyaret Etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Güzelyurt pazarını ziyaret etti, esnafın
sorunlarını dinledi. Özersay, yaşanan pandemi nedeniyle öğrencilerin ülkeye gelemiyor
olmasının bölgede ve ülke genelinde ciddi sıkıntılara yol açtığını, hükümet olarak öğrencilerin
yurtdışından gelişi için bazı özel kolaylıklar düşüneceklerini anlattı. Kısa sürede öğrencilerin
gelişini sağlamak zorunda olduklarını belirten Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Eğitim
Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın konuyla ilgili çalıştıklarını ve ilk Bakanlar Kurulu toplantısında bu
konuda bazı kararlar üretebileceklerine inandıklarını ifade etti.