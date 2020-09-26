Kudret Özersay Güzelyurt Esnafını Ziyaret Etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Güzelyurt pazarını ziyaret etti, esnafın

sorunlarını dinledi. Özersay, yaşanan pandemi nedeniyle öğrencilerin ülkeye gelemiyor

olmasının bölgede ve ülke genelinde ciddi sıkıntılara yol açtığını, hükümet olarak öğrencilerin

yurtdışından gelişi için bazı özel kolaylıklar düşüneceklerini anlattı. Kısa sürede öğrencilerin

gelişini sağlamak zorunda olduklarını belirten Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Eğitim

Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın konuyla ilgili çalıştıklarını ve ilk Bakanlar Kurulu toplantısında bu