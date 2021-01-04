Kudret Özersay: “Dörtlü koalisyon döneminde tek sorun arazi meselesi değildi”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay, Ses Kıbrıs’ta yayınlanan programa konuk olarak, dörtlü koalisyon hükümeti sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

“DÖRTLÜNÜN BOZULMASINI SADECE 'ARAZİ MESELESİ' OLARAK DEĞERLERNDİRMEMEK GEREK”

Koalisyonun bozulmasına ilişkin alınan karardan pişman olmadığını ifade eden Özersay, “Dörtlünün bozulmasını sadece 100 küsur dönümün kiralanması meselesi olarak değerlendirmemek gerek” dedi.

“DÖRTLÜ DÖNEMİNDE İHTİYAÇLAR KARŞILANAMIYORDU”

Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşandığını, Türkiye ile protokol imzalanamadığını ve nakit akışında sıkıntılar yaşandığını söyleyen Özersay, “İhtiyaçlar karşılanamıyordu” şeklinde konuştu.

“MALİYE BAKANLIĞI, BAKANLIKLAR ARASINDA ADİL BİR DAĞITIM YAPAMIYORDU”

Dönemin Maliye Bakanlığının, HP’li bakanlıklara “farklı bir tutum sergilediğini” savunan Kudret Özersay, “Maliye Bakanlığı, Bakanlıklar arasında adil bir dağıtım yapamıyordu” iddiasında bulundu.

“UBP-HP, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE KADAR MEMLEKETİN MENFAATİ İÇİN ADIMLAR ATTI”

Dörtlü koalisyon sonrasında kurulan UBP-HP hükümetinin, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine kadar ülkenin menfaatine adımlar attığını ifade eden Özersay, “Ancak bu, seçimler başlayana kadar gerçekleşti” vurgusu yaptı.

“HALKIN ARASINA KARIŞMAMAKLA HATA YAPTIK”

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine değinen Özersay, “Biz, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları incelemekten, 'bizden habersiz arazi dağıtımı yapıldı mı' diye bakmaktan sokağa inemedik. Ama onlar; sokaklarda, meyhanelerde halka kendilerini anlatmaya devam ettiler. Biz, halkın içinde olma noktasında hata yaptık” dedi.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 13:27