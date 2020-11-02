Kudret Özersay'dan şok çıkış

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.50’de başlayan Genel Kurul toplantısında, Başkanlığın sunuşlarının ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına geçildi.

Güncel konuşmalar sırasında kürsüye çıkan Kudret Özersay, “Halkın Partisi Milletvekili” sıfatıyla konuşma yapacağını belirtti.

Özersay, hükümetin; ortağı olan partinin ve devletin kurumlarının yok sayılması sonucu sona erdiğini anımsatarak, yaşananların geride kalmadığına vurgu yaptı.

“EĞER CUMHURBAŞKANININ MARAŞLA İLGİLİ BİLGİSİ YOKSA, DEVLET BİZZAT BAYPAS EDİLİYOR”

Hükümetin olmadığı dönemde Kapalı Maraş ile ilgili “yanlış bir şekilde” başlayan “şeyin” yanlış bir şekilde devam ettiğini ifade eden Özersay, “Sayın Cumhurbaşkanının da Kapalı Maraş’ta yaşananlarla ilgili bilgisi ve onayı yok. Eğer yoksa devletin kendisi bizzat baypas ediliyor” şeklinde konuştu.

“KKTC KURUMLARININ ONAYI VE BİLGİSİ DIŞINDA ATILAN ADIMLAR YAKIŞIKSIZ”

“Kapalı Maraş ile ilgili gelinen nokta bu olmamalıydı” diyen Özersay, “Bu durum başka bir yere doğru evriliyor. KKTC kurumlarının onayı ve bilgisi dışında atılan adımlar yakışıksız” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN GİDİŞATI TAMAM DEĞİL”

Yaptığı açıklamaların ötesinde başka bazı şeyler de söyleyebileceğini ancak Bakanlık görevinin devam ettiğini, devletin menfaatlerine zarar gelmesini istemediğini belirten Özersay, “Umarım en yakın zamanda hükümet kurulur ve KKTC – TC arasındaki ilişki bir an önce sağlıklı bir zemine oturur. Bu haliyle gidişat hiç de tamam değildir” dedi.

KIBRIS POSTASI