Kudret Özersay; Bu Zor Günler Geride Kalacak

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Tapu Dairesi’ni ziyaret etti.

Kudret Özersay; Bu Zor Günler Geride Kalacak
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Tapu Dairesi’ni ziyaret etti. Ziyaret ettiği kamu dairelerindeki çalışanlarla bir araya gelen Özersay, sohbet ederek çalışanların sıkıntılarını dinledi. Özersay’a ziyaretlerinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Halkın Partisi Lefkoşa milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu eşlik etti.

İçinde bulunduğumuz zor günlerin toplumsal birliktelikle aşılabileceğini söyleyerek “Bu zor günler geçecek” ifadesini kullanan Özersay, fedakarlık ve özveriyle çalışan herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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