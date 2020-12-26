Kudret Özersay: “ATAD kararları artık İngiltere için bağlayıcı olmayacak, Cumhurbaşkanı adım atmalı”

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği, “Brexit sonrası ticaret anlaşması” konusunda, geçtiğimiz günlerde uzlaşıya vardı.

Dünya ekonomisinin, Londra’nın AB’den resmen ayrılacağı 1 Ocak tarihinden sonra yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Söz konusu “şekillenme” sürecine Kıbrıslı Türklerin de dâhil olması noktasında yazılı bir açıklama yapan Dışişleri eski Bakanı, Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, Kıbrıs’ın kuzeyinde üretilen malların, AB’ye satışını neredeyse imkânsız kılan 1994 tarihli ATAD kararlarının artık yetkili olmayacağına dikkat çekti, Cumhurbaşkanı ve iktidarı harekete geçmeye davet etti.

“GELİŞMELER, ÜLKEMİZ İÇİN YENİ ULUSLARARASI PAZAR FIRSATLARI ORTAYA ÇIKARIYOR”

Birleşik Krallık ile AB arasında varılan anlaşma ertesinde Türkiye’nin de Londra ile yeni bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmak üzere olduğunu anımsatan Özersay, “Bu gelişmeler ülkemizde üretilen ürünler için yeni uluslararası pazar fırsatları ortaya çıkarıyor, tabi ki takip edip hayata geçirebilirsek” dedi.

“CUMHURBAŞKANI VE HÜKÜMET BU KONUDA ACİLEN İNİSİYATİF ALMALI VE ADIM ATMALI”

Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin bu konuda acilen inisiyatif alması ve adım atması gerektiğini vurgulayan Özersay, “Türkiye’nin vereceği mali destek (cari harcamalardan ziyade yatırımlar için) ne kadar önemliyse AB’den özel bir ilişki kurarak çıkan Londra ile uluslararası pazar bulma konusunda vereceği destek de en az onun kadar hatta daha da fazla yaşamsaldır, özellikle orta ve uzun vadeli düşüneceksek” ifadelerini kullandı.

BİR DİZİ “ÜMİT VERİCİ” SORU…

Özersay, yazılı açıklamasının devamında, yeni ticaret anlaşmasıyla alakalı “ümit verici bir dizi soru” sordu:

“Yeni ticaret anlaşmasına göre Türkiye’de üretilen ürünler İngiliz pazarına hangi kolaylıklara tabi olarak girebilecek? KKTC’de üretilen ürünler açısından bir avantaj olabilecekse bizim ürünlerimizin de benzer şartlarda İngiliz piyasasına girişini sağlayabilir miyiz? Hatta AB mahkemesi kararları ile artık bağlı olmayacak olan İngiliz hükümetinin Kıbrıslı Türkler için ticari bir açılım yapması için Türkiye tarafından tam da bu ticaret anlaşması müzakeresi bağlamında teşvik edilmesi mümkün olabilir mi?”

“KEŞKE ANKARA ZİYARETİNDE MAAŞLARIN YANINDA BU KONU DA ELE ALINMIŞ OLSAYDI”

Bu konuların üzerinde acilen ve ciddiyetle durulması gerektiğine dikkat çeken Özersay, “Ankara ziyaretinde maaşların ödenmesi için kaynak arayışı konusu tabi ki önemliydi ancak keşke bu bahsettiğim konu da ele alınmış olsaydı, hala geç değildir” dedi.

“ATAD KARARLARI BUNDAN BÖYLE İNGİLTERE İÇİN BAĞLAYICI OLMAYACAK”

1994 yılındaki AB mahkemesi (ATAD) kararıyla İngiliz piyasasına Kıbrıslı Türklerin ürettiği malların girişinin ciddi şekilde zorlaştığını, fiilen ambargo uygulandığını hatırlatan Özersay, “Bundan böyle bu mahkeme kararları ticari ilişkilerde İngiltere için bağlayıcı olmayacak” ifadelerini kullandı.

Bu durumun, Kıbrıslı Türkler için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çize Özersay, “yeni sonuçlanan AB-Birleşik krallık ticaret anlaşmasındaki uyuşmazlıklar açısından da ATAD yetkili olmayacak” dedi.

“HAREKET ALANI AÇIYOR…”

Söz konusu gelişmeler ışığında, Türkiye’nin Londra ile sonuçlandırmak üzere olduğu ticaret anlaşmasının, İngilizlere, Kıbrıslı Türkler bağlamında adım atabilmeleri için hareket alanı açacağını ifade eden Kudret Özersay, “Hareket alanı açıyor ama ağlamayan çocuğa emzik veren olmaz. Ağlayalım demiyorum, harekete geçip çözüm önerileriyle hem doğrudan hem de Türkiye üzerinden İngiliz yetkililerle bu konuyu derhal ele alalım diyorum” uyarılarını yaptı.

“CUMHURBAŞKANININ BU KONUDA ADIM ATMASI GEREKEN BİRİSİ OLMASI GEREKTİĞİNE İŞARET ETMİŞTİM…”

Son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, bu konudaki düşüncesini somutlaştırarak ortaya koyduğunu ve kamuoyu ile paylaştığını anımsatan Özersay, “Cumhurbaşkanının bu konuda inisiyatif alması, adım atması gereken birisi olması gerektiğine işaret etmiştim. Toplumun yararını düşünerek gerek Cumhurbaşkanlığının gerekse hükümetin bu konuyu dikkate alarak geç kalmadan adım atması gerekir, son gelişmeler üzerine bir kez daha vurgulamak ihtiyacı hissettim” dedi.