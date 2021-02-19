Kudret Özersay, aşı olmayı kabul etmediğini açıkladı!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis Başkanlığı'ndan Pazartesi günü milletvekillerinin aşılanacağına dair duyuru yapıldığını ancak, aşı olmayı bekleyen yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişiler varken, aşı olmayı kabul edemeyeceğini söyledi.

Özersay, "Ne zaman ki 65 yaş üzeri insanlarımız, kronik rahatsızlığı olanlar ve risk grubundaki mesleklerde ön cephede çalışanların aşılanması bir tamam biter, tamamlanır biz o zaman aşılansak da olur" dedi.

Özersay'ın paylaşımı şöyle: "Az önce Gaziköy’den bir büyüğümle konuştum, yaşı 70. Bir ay kadar önce oğlu ile birlikte arayıp aşı için kayıt yaptırmış dönen olmamış, aşı yapılamamış. Aynı köyde kalan 75 yaşındaki ağabeyi de aynı durumda aşı olamamış. Bugün basına yansıyan örneklere bakıyorum, kanser hastalarının bir bölümü, kimi başka kronik rahatsızlığı olan insanlarımıza aşı yapılmamış. Geçen gün bir video paylaşıldı hastane önünde yaşlı insanlar aşı sırasında bir keşmekeş. Durum buyken dün akşam Meclis Başkanlığından biz milletvekillerine bir duyuru yapıldı. Vekiller Pazartesi sabah aşılanacak. Sağolsunlar ama memleketin hali buyken ben bir vekil olarak aşı olmayı kabul edemem. Ne zaman ki 65 yaş üzeri insanlarımız, kronik rahatsızlığı olanlar ve risk grubundaki mesleklerde ön cephede çalışanların aşılanması bir tamam biter, tamamlanır biz o zaman aşılansak da olur.