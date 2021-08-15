Küçük: Şehitleri bir gün değil her gün anmalıyız

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Küçük: Şehitleri bir gün değil her gün anmalıyız
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İş İnsanı ve Eğitimci Hasan Küçük Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent Şehitlerini anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük mesajında şunları dedi;

Muratağa-Atlilar-Sandallilar-Taşkent şehitlerini saygı ve rahmetle anıyorum. Kıbrıs Türk'ünü tarihsel varoluş mücadelesinde şehitlerimiz  dünün gerçekleridir. Yarınların var olma mücadelesinde tüm şehitlerimiz yüreğimizde unutulmaması gereken değerlerimizdir. Bizleri biz yapan değerlerdir şehitleri anma bir gün değil her gün için. Vatanı vatan yapan topraktır, toprak uğruna şehit düşen herkes topraklarımızın asıl sahibidir. Şehit olmayı göze aldılar bayrak uğruna, hiç düşürmeyeceğiz göklerdeki şanlı bayramlarımızı.

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