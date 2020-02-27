Küçük Berke Melek Oldu

Mehmetçik sakini Kemal ve Havva Zorali çiftinin doğuştan kalp hastası olan ve yedi yılda 2 kez açık kalp ameliyatı geçiren 7 yaşındaki Berke Zorali, tedavi gördüğü İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören küçük Berke’nin ikinci kez by-pass ameliyatı geçirmesi sonrasında yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda tedavi görmesine karşın bugün öğle saatlerinde hayata tutunamayarak yaşamanı yitirdiği bildirildi. Berkenin ölüm haberi sonrasında yakınları ve Mehmetçik köyü yasa boğuldu.





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