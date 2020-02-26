Küçük Atlas’ın rapor sonuçları Sağlık Bakanlığı’na ulaştı

Atlas Rüstemoğlu'na yapılan otopsi ve inceleme raporu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Atlas Rüstemoğlu’nun vefatı ile ilgili yapılan otopsi ve inceleme raporu daha önce tahkikat memuruna iletilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Adli Tıp Kurumuna gönderilen doku örnekleri ve toksikoloji inceleme sonuçları 26 Şubat Çarşamba 2020 tarihinde bakanlığımıza ulaştırılmıştır.

Belgeler elimize ulaşır ulaşmaz aynı gün içerisinde bakanlığımız bu raporları Polis Genel Müdürlüğü’ne iletmiştir.

Yaşanan süreç içerisinde bakanlığımız herhangi bir bulguyu ya da olayı gizli tutmamış, geciktirmemiştir.

Belgeler adli makamlara ulaşmış olup yapılacak tahkikatın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”