KÜB’den Hükümete Çağrı

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), küresel ölçekte yaşanan yeni korona virüs hastalığının KKTC Yükseköğretim alanı üzerindeki olası etkileri ve alınması gerekli tedbirler yönünde almış olduğu kararlar ve üretilen önerileri, Başbakan Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na iletti.

Konuyla ilgili KÜB’den yapılan açıklama şu şekildedir;

KKTC’de Yükseköğretim Alanı Ekonomi Açısından Ana Sektörlerden Biri Konumundadır

“Küresel ölçekte yaşanan Yeni Korona virüs Hastalığı (COVID-19) salgını tüm dünya ekonomilerini derinden etkilemektedir. Salgının etkilerinin 2020 yılı süresince gerek üretim; gerekse iş gücü piyasasının ve dolayısıyla tüm ekonomik aktiviteleri etkilemesi beklenmektedir.

KKTC gibi ekonomisi dışa bağımlı ülkelerde bu etkinin daha derin ve uzun vadeli olacağı düşünülmektedir. Ekonomisi esasen hizmetler sektörüne bağlı olan KKTC’de Yükseköğretim alanı ekonomi açısından ana sektörlerden biri konumundadır. Yükseköğretim alanın yarattığı direk ve dolaylı etki KKTC ekonomisi açısından ciddi öneme sahiptir.

COVID-19 salgını nedeniyle KKTC üniversiteleri, dünyadaki birçok üniversitenin de uygulamaya geçtiği şekilde 2019-2020 Akademik Yılı Bahar döneminde eğitimlerini dijital platform üzerinden yürütmeye başlamıştır.

Salgın nedeniyle TC uyruklu öğrencilerin %90’nından fazlası Türkiye’ye döndü

Salgın nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin %90‟nından fazlası Türkiye’ye dönmüşler, uluslararası öğrenciler arasında imkanları uygun olanlarda adadan ayrılmıştır. Söz konusu öğrencilerin bir kısmı ailelerinin bu süreçte yaşayacakları ekonomik sıkıntılar nedeniyle belki de eğitimlerini devam ettirmek üzere geri dönemeyeceklerdir. Bu çerçevede üniversite gelirlerinde hem 2019-2020 akademik döneminde, hem de 2020-2021 öğretim yıllarında, salgından kaynaklı çeşitli nedenlerden dolayı ciddi bir düşüş olmuştur. “

Özel Sektöre Yapılan Tüm Desteklerin, Üniversitelere de Yapılması Gerekmektedir

KÜB bünyesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplantıya katılım gösteren, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi, ARUCAD, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Onbeş Kasım Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi , Uluslararası Final Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yetkililerinin, hükümete yönelik talep ve önerilerinin özetle, özel sektöre verilen mali haklar, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı gibi konuların Yükseköğretim sektörüne de sağlanması yönünde olduğu bildirildi. İçerisinde bulunulan krizin, yükseköğretim alanına olası etkilerinin dolaylı ve direkt olarak KKTC Ekonomisi üzerinde büyük olumsuz etkiler yaratacağı ifade edilen açıklamada; üniversitelere yönelik alınacak ekonomik ve diğer tedbirlerin önemine dikkat çekildiği belirtildi.

“DEVLETİMİZLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ”

“Özellikle Milli Eğitim Bakanı’mızın öğrencilere yönelik, hükümet ve devlet olarak ortaya koyacakları birtakım açılımları bizlerle paylaşırken, bizler de üniversiteler olarak onlardan beklentilerimizi dile getirdik. Bu zorlu süreçte tabii ki hükümetimizle birlikte hareket edebiliyor olma noktasına geçebiliyor olduğumuzu düşünüyoruz. Üniversiteler olarak devletimize; devletinde üniversitelere sahip çıkması suretiyle bu süreci yara almadan ve geleceği daha doğru bir şekilde yönlendireceğiz. Adada ki yükseköğretimi daha iyi konumlandırabilecek bir takım çalışmalar yapma noktasında hem fikir olduk ve günü sonlandırdık. Ben bu çerçevede bugün toplantıya katılan üniversitelerimize sonsuz teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Başta şahsım da, Başbakan Ersin Tatar’a, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ve bugün toplantıda bizlerle beraber olan Turizm Bakanı Ünal Üstel’e sonsuz teşekkürlerimi arz etmek istiyorum” dedi.