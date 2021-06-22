KTTO: “Sağlık Bakanlığı aşılama sürecini en kısa zamanda ve sağlıklı bir şekilde tamamlamalıdır”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, Koronavirüs aşılama süreci değerlendirildi.

KTTO'nun açıklamasında geçtiğimiz hafta Türkiye’den sağlanan aşı desteğini büyük bir memnuniyetle karşıladıkları ifade edilerek, “Daha önce Avrupa Birliği’nden gelen önemli miktardaki aşı ile birlikte değerlendirildiği zaman artık elimizde aşılamayı yaygınlaştıracak miktarda aşı olduğu anlaşılmaktadır” denildi.

Oda’nın açıklamasında Sağlık Bakanlığına bu konuda her türlü desteği vermeye hazır oldukları belirtilirken, yeni gelişmeleri yakından izleyerek gerekli katkıları yapmaya devam edecekleri kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın, gerekli olması halinde özel sağlık kuruluşlarından veya sivil toplum örgütlerinden de gerekli desteği talep etmesi gerektiği de vurgulanan KTTO açıklamasında, aşılama sürecini en kısa zamanda ve sağlıklı bir şekilde tamamlaması gerektiğine dikkat çekildi.

KTTO’nun açıklamasında şunlara dikkat çekildi:

“İçinden geçmekte olduğumuz Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirgemenin yolunun yaygın aşılama olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu nedenle Kıbrıs Türk Ticaret Odası, son aylarda aşı temininin önemini ısrarla vurgulamış, gerek tek başına, gerekse diğer ekonomik örgütlerle birlikte aşı temin etme olasılıkları üzerinde ciddiyetle çalışmıştır.

Bu bağlamda Odamız, geçtiğimiz hafta Türkiye’den sağlanan aşı desteğini büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Daha önce Avrupa Birliği’nden gelen önemli miktardaki aşı ile birlikte değerledirildiği zaman artık elimizde aşılamayı yaygınlaştıracak miktarda aşı olduğu anlaşılmaktadır. Yeterli aşının sağlanamadığı koşullarda salgını disiplinli ve büyük bir ciddiyetle yöneten Sağlık Bakanlığı’mızın, aşılamanın bir an önce tamamlanması için gerekli programlamayı ve uygulamayı da yapacağına inanıyor, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Sağlık Bakanlığımız, gerekli olması halinde özel sağlık kuruluşlarından veya sivil toplum örgütlerinden de gerekli desteği talep etmeli ve aşılama sürecini en kısa zamanda ve sağlıklı bir şekilde tamamlamalıdır.

Aşılamanın yaygınlaşması, Covid-19 salgınının tamamen sona erdiği anlamını taşımamaktadır. Hükümetimiz aşılamayı etkin bir şekilde sürdürürken, yurttaşlarımızın maske-mesafe-hijyen kurallarını ihmal etmemesi de büyük önem taşımaktadır.

Salgının başından beri defalarca vurgulanmış olduğu gibi “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır”.

Kıbrıs Türk halkının salgın sonrası koşullara hazırlanması, bu süreçte ortaya çıkan sorunların halkımıza olan ve olacak etkilerinin sınırlanması için kararlılıkla ve yeni fikirlere açık olarak çalışmak esastır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yeni gelişmeleri yakından izleyerek gerekli katkıları yapmaya devam edecektir.”