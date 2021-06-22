KTTO: “KIB-TEK akaryakıt ihalesiyle ilgili gelişmeleri endişe ile izliyoruz”

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Ticaret Odası, KIB-TEK akaryakıt ihalesi ile ilgili yaşanan tartışma ve gelişmeleri endişe ile izlediklerini belirterek, ihalenin şeffaf bir süreçle sonlandırılmasının herkesin çıkarına olacağına vurgu yaptı.

KTTO: “KIB-TEK akaryakıt ihalesiyle ilgili gelişmeleri endişe ile izliyoruz”
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), yazılı bir açıklama yaparak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) akaryakıt ihalesi ile ilgili yaşanan tartışma ve gelişmeleri endişe ile izlenildiği ifade edildi.

Açıklamada, “böylesi büyük alımların şeffaf ihaleler yoluyla yapılması; kamu kaynaklarının korunması, yolsuzluk iddialarının önlenmesi ve sonuçta halkın daha uygun koşullarda hizmet alabilmesi için temel bir gerekliliktir” denilerek, ihalenin şeffaf bir süreçle sonlandırılmasının herkesin çıkarına olacağı ifade edildi.

İhalenin daha önce birkaç kez ertelendiği anımsatılan açıklamada, “İhalenin en erken zamanda, şeffaf bir süreç ile sonuçlandırılmasını ve KIB-TEK’in en uygun yakıtı, piyasa koşullarının olanaklı kıldığı en uygun fiyata temin etmesinin yolunun açılmasını bekliyoruz” denildi.

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