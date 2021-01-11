KTTO Başkanı Turgay Deniz: 'Erken seçim' çağrısı trajikomik, toplum bu yaşananları hak etmiyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Postası TV’de İrfan Batu’nun hazırlayıp sunduğu Ana Haber'e bağlanarak, Başbakan Ersan Saner’in başbakanlığının 21. gününde 'erken seçim' çağrısı yapmasını “trajikomik” olarak değerlendirdi.

"HALK BUNLARI HAK ETMİYOR!"

Başbakan Saner’in mecliste erken seçim çağrısı yapmasını ‘şaka’ olarak nitelendiren Turgay Deniz, Kıbrıs Türk toplumunun yaşananları hak etmediğini kaydetti.

Ülkenin hali hazırda 3 ay hükümetsiz kaldığını anımsatan Seniz, bir 3 ay daha icraat yapmadan seçime odaklanmanın bedelinin çok ağır olacağını belirterek, “Bunun sorumluluğu da meclisin omuzlarında olacaktır” dedi.

"İCRAAT YAPACAK GENİŞ TABANLI UZLAŞI HÜKÜMETİ DERHAL KURULMALIDIR"

Saner’in erken seçim çağrısının iş dünyasında bomba etkisi yarattığını ifade eden Deniz, derhal icraatları gerçekleştirecek geniş tabanlı bir uzlaşı hükümetinin kurulması gerektiğini vurguladı.

Ülkenin icraat beklediğinin altını çizen Deniz, “Atılması gereken adımlar var. Erken seçime de düzgün bir seçim sisteminin meclisten geçirilmesinin ardından gidilmelidir” dedi.

Ticaret Odası’nın beklentisini de dile getiren Deniz, “En azından ekim ayına kadar ülkenin sorunlarıyla ilgilenecek bir hükümetin olması arzumuzdur. Hükümetsiz kalma lüksümüz yok, bunu defalarca da söyledik” ifadelerini kullandı.

"SİYASİ TARİHE 'İLK' OLARAK GEÇECEK"

Daha bütçenin meclisten geçmemesini örnek gösteren Deniz, “Bütçe geçmeden erken seçim kararı siyasi tarihe bir ilk olarak geçecektir. Henüz asgari ücret bile belirlenmedi. Yaşananların altında ezilen iş dünyası, onbinlerce çalışan emekçi, vatandaşımız olacaktır” diye konuştu.

Kıbrıs Türk ekonomisinin hükümetsiz kalma lüksü yok olmadığını vurgulayan Deniz, seçilmiş vekillerin sorumluluk almasını istedi.

"HÜKÜMETTEN ÜMİDİ KESTİK, ZATEN KARAMSARDIK"

Hükümetten icraat noktasında ümidi kestiklerini bildiren Deniz, “Hükümet icraat anlamında bir hükümet görünümü veremedi. Zaten karamsardık. Hükümet kendi meclis başkanını bile seçemiyorsa, iş dünyasının beklentilerine hangi ölçüde cevap verecek?” diye sordu.

Erken seçim çağrısı yapan Ersan Saner’e görevini iade etmek düştüğünü kaydeden Deniz, “Vekiller içinde bulunduğumuz durumu göz önünde bulundurarak geniş tabanlı uzlaşı hükümeti kurmalı. Seçim yasası düzenlenerek erken seçime gidilmeli” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

