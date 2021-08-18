KTTO Başkanı Turgay Deniz: Ceza faizini gerekirse biz ödeyeceğiz

Prim yatırmama durumunda sigorta primi borcuna ceza faizinin uygulanacağı ile ilgili yaratılan tartışmalara da cevap veren Deniz, “Ceza kısmı ödenemeyecek külfette değildir, bunu gerekirse biz ödeyeceğiz! Gecikme faizi ciddi oranlarda değil” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, BRT’de yayınlanan ve Baykan Gürses’in hazırlayıp sunduğu ‘45+’ programına katılarak soruları yanıtladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) da dün düzenlediği eylemle birlikte duyurduğu “çalışanların sigorta primlerini ödememe” kararına KTTO olarak desteklediklerini ve iş dünyası olarak bu konuda ‘bayrak açtıklarını’ ifade eden Deniz, iş dünyasından ciddi katılım beklediklerini vurguladı.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ...”

Yeterli katılım olması durumunda ‘sigorta primi ödememe’ eyleminin henüz başlangıç olduğunu söyleyen KTTO Başkanı Deniz, “Yarın öbür gün Katma Değer Vergisi (KDV) de ödenmeyecek ve devlete yapılan diğer ödemelere gelecek sıra...” dedi.

İŞ DÜNYASINDAN DESTEK VAR MI?

“İş dünyasının desteği var mı?” sorusunu yanıtlayan KTTO Başkanı Deniz, “Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.

“CEZA FAİZİNİ GEREKİRSE BİZ ÖDEYECEĞİZ”

Prim yatırmama durumunda sigorta primi borcuna ceza faizinin uygulanacağı ile ilgili yaratılan tartışmalara da cevap veren Deniz, “Ceza kısmı ödenemeyecek külfette değildir, bunu gerekirse biz ödeyeceğiz! Gecikme faizi ciddi oranlarda değil” ifadelerini kullandı.

“İŞ DÜNYASININ GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ”

Sendikaların, iş dünyasının bu eylemini eleştirdiğini, eleştirmesinin nedeni olarak da “İş dünyasının gücünün ortaya çıkmasından çekiniyorlar, sendikaların korktuğu da biraz budur” ifadeleriyle açıklayan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Özel sektör uyuyan aslan durumundadır, diğerleri aslan kesilmiş bir durumda... Bugün sendikalar ne isterlerse alıyorlar.

Biz burada bayrağımızı açtık, iş dünyasının da katılım göstermesi lazım. Eğer yüzde 50’nin üstünde bir katılım olmazsa yapacak bir şeyimiz olmaz. Başarıya ulaşalım bu girişimimizle, sonraki eylemleri tasarlayalım.”