KTTO Başkanı Turgay Deniz: Çarklar dönmüyor

KTTO Başkanı Turgay Deniz katıldığı bir TV programında sosyal sigorta prim desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum olarak aldıkları eylem kararının arkasında olduklarını söyleyen Deniz, istihdamın korunabilmesi, işsizliğin önlenebilmesi için desteğin devam etmesi gerektiğini belirterek aldıkları karardan dönmeyeceklerini söyledi.

ÇARKLAR DÖNMÜYOR

Pandemi süresince hükümetin vermiş olduğu sosyal sigorta prim desteği özel sektör için yapmış olduğu elle tutulur tek uygulamadır. Çarkların dönmediği ve pandeminin devam ettiği bir ortamda en azından yıl sonuna kadar sosyal sigorta prim desteğinin devam ettirilmesi gerekmektedir.

İSTİHDAMIN KORUNMASI GEREKMEKTEDİR

KTTO olarak pandeminin başından beri savunduğumuz istihdamın korunması gerekliliğidir. Pandemiden en çok etkilenen özellikle küçük işletmelerdir. Önce onların desteklenmesi gerekmektedir. Gelinen noktada görüyoruz ki sosyal sigorta prim desteğinin durdurulması ile zaten darda olan küçük esnaf daha da zor duruma düşecek yükümlülüklerini yerine getirmekte büyük zorluklar yaşayacaktır. Ve bu durum çığ gibi büyüyecektir.

BUNA GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Biz tabiki kimsenin işsiz kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden de alacağımız cezayı da göz önünde bulundurarak sigorta destek primlerini ödememe kararı aldık.

ÇALIŞANLARI GÜVENCESİZ BIRAKACAK DEĞİLİZ

Biz bu eylemi yaparken çalışanları güvencesiz bırakacak değiliz. Ödemediğimiz primleri ödemek boynumuzun borcudur. Eğer eylemimiz sonunda hükümetimizden olumlu bir cevap alamazsak ülkede bir kaos ortamı doğacaktır.