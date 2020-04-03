KTTB Onur Kurulu Başkanı Uyardı

Dr. Erol Şeherlioğlu, sosyal medya hesabından ülkeye Türkiye’den binlerce yolcunun girişine kapı aralayan kararlar alındığına dikkat çekerek, halkın hayatının siyasi ve popülist kararlarla tehlikeye atıldığı açıklamasını yaptı.

Şeherlioğlu’nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımı şöyle:

“Hükümet edenlere, bilumum komitelerde görev alan meslektaşlarıma ve popülizme meze olan vatandaşlara sesleniyorum!

Bir çok ülkede salgının süratle yayılması karşısında bütün sınır kapıları kapatılmaktadır. Açıklanan vaka sayısının 1 milyona ulaştığı Türkiyede şehirlerin giriş çıkışları kapatılırken, KKTC’de Türkiye’den binlerce yolcunun girişine kapı aralayan kararlar alınmaktadır.,Halkın hayatı siyasi/popülist kararlarla tehlikeye atılmaktadır.

Danıştığımız Epidemiyoloji hocaları bu aşamada tek bir kişinin dahi yerinden oynatılmaması gerektiği yönünde görüşler vermektedir.

Hükümetin oluşturduğu bilimsel yada siyasal komitelerde bulunan meslektaşlarımızı, bu bilim dışı populist kararlarda onayları varsa meslek etiği ve yurttaşlarımızın hayatlarını riske atmak açısından sorgulanacakları konusunda KTTB Onur Kurulu Başkanı olarak uyarmak isterim.

1.Salgın öncesindeki randevulu ve acil vakalarda zaafiyet yaşayan ve özel hastanelerden hizmet almak zorunda bırakılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin, pandemi hastanesi yapılması sonrasında, Covid-19 enfeksiyonu dışındaki hastalara bakmak üzere görevlendirilen hekimler on parçaya bölünerek yatak sayısı ve altyapısı yetersiz ortamlarda hizmet vermeye zorlanmaktadır.

2.Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızı salgının giderek yükseldiği ülkelerden adamıza getirmek, kaynaklarını büyük ölçüde Salamis oteldeki turistlere harcayan sağlık servislerine bir yük daha getirecektir.

Populist kararlarla yeni ithaller devam ettiği ve vaka sayımız süratle arttığı taktirde sağlık servislerimizin çökeceği en azından hekimlerce bilinmektedir.

Yakınlarının, çocuklarının yanlarına gelmesini talep eden vatandaşlarımızın, yakınlarının yolculuk esnasında ve ülkemize geldikten sonra hasta olma risklerinin bulunduğunu kavramalıdırlar. Ortaya çıkacak hızlı vaka artmasının hem yakınları hem de kendilerinin hayatlarının riske gireceğini bilmelidirler.

KKTC de akrabalarına mesafe koyma konusunda destek veren vatandaşlarımızın bu konuda da uygulamalara duygusal değil bilimsel yaklaşmak gerektiğini kavramalıdırlar.

Hükümet yurt dışındaki vatandaşlarımızı Ülkemize getirip,ülkenin tümünü riske atmak yerine, yurt dışında ekonomik ve barınma sorunu olan vatandaşlarımıza maddi manevi destek vermelidir. Yurt dışındaki KKTC temsilciliklerinin görevi bu olmalıdır.

Kötü senaryonun gerçekleşmesini istemiyorsak, vaka sayılarının düşmeye başladığı günleri görene kadar, akıllı olmak zorundayız.

Salgında, olgu sayısı düşüşe geçmeden yolcu giriş/çıkışına çok zorunlu durumlar dışında izin verilmemelidir. Türkiyenin Umre’den gelenleri kontrol altına alamadığı için Covid-19 un Anadoluya yayıldığı unutulmamalıdır.

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza da sloganımız ‘YERİNDE KAL HAYATTA KAL’ olmalıdır.”