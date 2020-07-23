KTTB Başkanı Gürkut: “22 günde karantina bölümü doldu”

Dün tespit edilen 5 Covid-19 pozitif vakanın ardından tedavisi devam eden vaka sayısı 20 kişiyi buldu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Özlem Gürkut, sınırların girişlere açılmasının ardından geçen 22 günde Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki karantina bölümünün dolduğunu duyurdu.

“HASTALAR, HEMŞİRELER, HEKİMLER, SERVİS ÇALIŞANLARI BAŞKA SERVİSE SIĞINACAK”

Gürkut, karantina bölümünün dolması nedeniyle ikinci servisi açma noktasına geldiklerini ifade ederek, “pandemi servisine dahil oluyor. Bu hastalar, onların hekimleri, hemşireleri, servis çalışanları başka servislere sığınacak” dedi.

“PCR TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMAYAN ASEMPTOMATİK, VİRÜS TAŞIYAN KİŞİLER TOPLUMUN İÇİNE KARIŞIYOR”

Öte yandan PCR testi ile pozitif olduğu saptanamayan ve toplumun içine karışan ve virüs taşıyan kişilerin bulunduğunu iddia eden Gürkut, “Sınırlarımızdan girenlere test yapıyoruz. Toplumda asemptomatik hasta kişiler varsa bunları saptayıp izole etmeye yönelik bir çalışmamız yok. Ta ki toplumdan bir hasta yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler ile hastaneye başvursun, böyle de devam edecek gibiyiz” ifadelerini kullandı.

KTTB Başkanı Özlem Gürkut, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Bir günde 5 pozitif vaka çıkmasından daha kötüsü ne biliyor musunuz?

PCR ile pozitif olduğunu saptayamadığımız ve toplumun içine gönderdiğimiz benzer oranda sağlıklı sandığımız halde virüs taşıyan kişilerin olduğu gerçeği.

Biz ne yapıyoruz peki?

Sınırlarımızdan girenlere test yapıyoruz. Toplumda asemptomatik (sessiz) hasta kişiler varsa bunları saptayıp izole etmeye yönelik bir çalışmamız yok. Ta ki toplumdan bir hasta yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler ile hastaneye başvursun, böyle de devam edecek gibiyiz.

22 günde karantina bölümü doldu, ikinci servis açılması noktasına geldik.

Bu ne demek biliyor musunuz?

Önceden üroloji servisinde böbrek hastalığı, idrar torbası ya da prostat hastalığı nedeni ile tedavi gören hastaların yatakları ve servisi pandemi servisine dahil oluyor. Bu hastalar, onların hekimleri, hemşireleri, servis çalışanları başka servislere sığınacak.

Yani bu kadar zamandan sonra Mart 2020’deki pandemi yönetimi ile ayni sırayı izliyor, ayni adımları atıyoruz. Değişen bir şey yok.

Biz gene tedirginiz ama neyse ki yöneticilerimiz de yakında “endişeli olduklarını” açıklar.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bu ülkedeki kamu sağlık hizmetlerinin merkez üssüdür. 605 yataklı bu hastanede, diyaliz ünitesi, kalp, kalp damar cerrahisi servisleri, onkoloji merkezi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi gibi başka hiçbir binada sürdürülemeyecek büyüklükte bir kapasite ile özellikli hizmetler verilmektedir. Burayı pandemi merkezine dönüştürmek demek; en başta olduğu gibi COVID dışı hastalarımızın tedavilerinin aksaması demektir.

Ve biz aylardan beridir bu durum yeniden yaşanmasın diye uyardık, konuştuk, anlatmaya çalıştık.

Birisi çıkıp, defalarca açıklandığı halde bir türlü vaatten öteye götürülemeyen pandemi hastanesinin önündeki gerçek engelin ne olduğunu bize açıklamak zorundadır artık!

Niye mi bu fotoğrafı paylaştım?

Siz anladınız sanırım.”