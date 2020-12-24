KTSO Başkanı Avunduk ve LTB Başkanı Harmancı Drenaj Hattı Projesini Yerinde İnceledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve beraberindeki heyet ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve yönetim kurulu üyeleri, bugün Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden drenaj hattı projesiyle ilgili incelemelerde bulundu. Avunduk, LTB’nin öncü rolüne ve yaptığı çalışmalara destek belirtti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Harmancı, projenin geldiği nokta konusunda Avunduk ve Oda yöneticilerini bilgilendirerek, LTB’nin hedeflerini ortaya koydu.

İki başkan daha sonra Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda toplantı da gerçekleştirdi.

Avunduk, “yıllardır kangren olmuş” Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi ve Taşkınköy bölgesinde yaşanan sel baskınları konusunda, ilgili makamların inisiyatif almadıklarını söyledi.

Avunduk, şunları dile getirdi:

“Bölge sanayicilerine ciddi ekonomik zarar yaratan, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun kapanmasına neden olan ve Taşkınköy bölgesindeki evlerde hasar yaratan bu taşkınların engellenmesine yönelik geçtiğimiz yıllarda ilgili tüm makamların katılımıyla bazı projeler yaratılmış olsa da, hayata geçirilememiştir. Bu gerçekler ışığında, kendi yetki alanına girmeyen alanlarda bile LTB’nin öncü bir rol alarak, kendi kaynaklarıyla, ‘eski Doktoroğlu – Alpet arasında’ yağmur suyu drenaj altyapı çalışmalarını tamamlamak için yapmakta oldukları çalışmaları destekliyoruz.”

“İLGİLİ MAKAMLAR DA DESTEK VERMELİ”

Bu çalışmaların bitirilmesinden sonra Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde atış alanlarında da düzenleme yapılacak olmasının önemine işaret eden Avunduk, LTB’nin sel önleme konusunda yapmakta oldukları çalışmalara Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi Dairesi ve diğer ilgili makamların da destek vermesini talep etti.

Avunduk, bu ve benzeri konularda LTB ile birlikte çalışma kararı aldıklarına değinerek, sanayicilerin karşılaştıkları sorunların çözümleri için kısa vadeli bir master planı ortaya konması gerektiğini kaydetti.

(CPY/HA)