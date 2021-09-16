KTSO, 36. Dönem Yeni Yönetiminin İlk 100 Gününü Değerlendirdi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 36’ıncı dönem yönetimi ile ilk 100 gününü değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, 2022 yılını üretim ve ihracat yılı ilan etiklerini vurguladı.

Lefkoşa Eziç’te yapılan toplantıda konuşan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetiminin 100 günü geride bıraktığını belirterek, “Bu 100 günde bir yandan yeni yönetim anlayışımızı uygulamaya başlarken, bir yandan da Oda’mızın hizmetlerinin artarak devam etmesi için çalışıyoruz” dedi.

Tüm dünyayı olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ı da etkileyen pandeminin iki yıla yakın bir süredir büyük zorluklara neden olduğunu kaydeden Kamacıoğlu, KTSOYönetim Kurulu olarak, sorun ve önerilerini kamu yönetimine ve diğer paydaşlarına aktarmaya ve çözüm aramaya devam ettiklerini anlattı.

“KKTC’DE ÜRETİM İLE KALKINMA KELİMELERİNİN YAN YANA GELMESİNE ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ”

Göreve gelirken bazı hedefler ortaya koyduklarını söyleyen Kamacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların tümünü en iyi şekilde yerine getirebilmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hızlıca çalışmalarımıza başladık. Kıbrıs Türk sanayisinin ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını, güçlü bir sanayi odası ve verimli sanayi üretimi ile artırabileceğimizin bilincindeyiz.

Göreve gelirken temiz, düzenli ve kaliteli üretim ile ihracat odaklı bir sanayi hedefiyle yola çıktık. Bunun için var gücümüzle çalışmalara başladık ve hedeflerimize yöneldik.

Kıbrıs Türk sanayi sektörlerinin tümüne katkı sağlayarak, üretim ve istihdamın sürdürülebilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çalışmalarımız gelişerek devam edecek ve KKTC’de üretim ile kalkınma kelimelerinin yan yana gelmesine öncülük edeceğiz. İnanıyorum ki, yönetim anlayışı değişikliği ile başlayan bu süreç, ülkemiz sanayisi için bir başarı öyküsüne dönüşecektir.

KKTC ekonomisinin var olmasının en önemli kilometre taşlarından biri üretmek, üretmek, üretmek; ihracat, ihracat, ihracat… Bu vesile ile 2022 yılını üretim ve ihracat yılı olarak ilan ediyoruz.”

Kamacıoğlu’nun konuşmasının ardından Oda yeni yönetiminin yüz günlük çalışmalarının ve hedeflerinin anlatıldığı sunum yapıldı.

İLK HEDEF YERLİ ÜRETİME DESTEK

KTSO’nun yerli üretimin geliştirilmesi için çalıştığının belirtildiği sunumda, sanayi alt sektörlerinin sorunlarını çözmek için Sanayi Oda Meclisi kurma çalışmalarının ve her sektörün sorun ve çözüm önerilerinin reel veri tabanı ile bilimsel çerçevede raporlanmasının başlatıldığı kaydedildi.

Sunumda, KTSO’nun ülkede kıt olan kaynakların doğru alanlara yönlendirilerek, haksız rekabete uğramadan, adil bir şekilde yatırımlara dönüştürülmesinin ve ithal edilen ancak ülkede üretilebilecek ürünlerin tespit edilip, bu yönde yatırımların yapılmasının sağlanmasını hedeflediği de ortaya kondu.

İHRACATA YÖNELİK TEŞVİK MODELLERİ

Sunumda, KTSO’nun ülke ihracatını artırmaya yönelik yaptığı faaliyetler ve gerçekleştirdiği görüşmeler de anlatılarak, Oda’nın hellim ihracatını artırmak ve üretimini AB standartlarına getirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

HELLİM…

Bu çerçevede, hellim üretimi ve ihracatı konularının öne çıkarıldığı sunumda, KTSO’nun koyun/keçi süt miktarının arttırılmasını gündeme getirerek bu yönde Tarım Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışmalar başlattığı ve Hellim Denetleme Kurulunun tekrardan faaliyetlerine geçmesini sağladığı vurgulandı.

Sunumda, “Tescile uygun olması ve KKTC’de üretilmesi şartıyla ‘hellimli çubuk’ üretilmesine yönelik anlaşmayı onayladık. Hayvan hastalıkları eradikasyonu, küçük baş sütünün artırılması ve süt sektörümüzün AB standartlarına yükseltilmesi için KKTC Tarım Bakanlığı, AB Koordinasyon Merkezi ve KTTO ile hellim eylem planı hazırladık” ifadeleri kullanıldı.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI…

KTSO’nun zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin bir noktaya toplanması, paketleme ve ambalaj tesisi kurulması ve ihracat yapılması için çalışmalara başladığının kaydedildiği sunumda, yaklaşık 100 tona yakın üreticinin elinde kalan zeytinyağının Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilmesinde Oda’nın etkin rol aldığı, Zeytin ve Zeytinyağı Sanayicileri Derneği ile sektörün sorun ve çözüm önerileri için birlikte çalışmalara başladığı aktarıldı.

TEŞVİK MODELLERİ

KTSO’nun sanayi teşvik sisteminin gelişmesi için yürüttüğü çalışmaların da anlatıldığı sunumda, yapılan sanayi envanter çalışması ile sanayi alt sektörlerinin hammadde ihtiyaçlarının tespit edildiği ve bu veriler ışığında sanayicinin hammadde maliyetlerinin düşürülmesi konusunda çözüm yolları aranacağı belirtildi.

Ayrıca, sigorta prim teşvikinin devam etmesi için diğer ekonomik örgütlerle yapılan iş birliği sonucunda herkese eşit oranda destek verilmesi konusunda Başbakanlık’la mutabakata varıldığı da bildirildi.

SANAYİDE KOOPERATİFLEŞME

KTSO’nun orta ve uzun vadeli hedeflerinin arasında sanayide kooperatifleşme olduğunun belirtildiği sunumda, hükümet ve muhalefet partileri ile bu konuda görüşmeler yapıldığı anlatıldı.

SANAYİCİNİN FİNANSMANA ERİŞİMİ

Sunumda, KTSO’nun finansal kuruluşlarla iş birliği yollarını araştırdığı kaydedilerek, “KKTC Kalkınma Bankası ile sanayicilerimizin acil işletme sermayesi ihtiyacı için kredi imkanı sağlanması konusunda girişimlerde bulunduk. KKTC Kooperatif Merkez Bankası ve Halkbank üst yönetimiyle sanayicimiz için uygun koşullarda kredi imkanlarını konuştuk. YAGA ile sanayi sektörüne aktarılabilecek kredi ve hibe olanaklarını değerlendirdik. Uygun kredi koşulları ve hibe programları beklenmektedir” denildi.

“KOBİ'LERDE İSTİHDAMIN KORUNMASI VE YARATILMASINA YÖNELİK HİBE PROGRAMI”

Sunumda, Hibe Programı ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Sanayi, imalat ve işletmeden işletmeye hizmet sektörlerinin yer aldığı destek programı, Northern Ireland-Cooperation Overseas tarafından Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), KTTO, KTEZO, YAGA ve 'AB Koordinasyon Merkezi' ile iş birliği halinde, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve NI-CO tarafından uygulanan 'İnovatif Girişimcilik ve Diyalog' Projesi kapsamında yürütülmüştür. 25 Haziran’da başlayıp 6 Eylül de biten başvuru sürecinde Oda’mız üyelerine destek verilmiştir. Programa 216 firma başvurmuştur, bunlardan 153 firma Oda’mız üyesidir.”

KIBRIS TÜRK SANAYİ ENVANTERİ

Sunumda, Kıbrıs Türk Sanayi sektörünün mevcut durumunu ortaya çıkarmak ve analiz etmek için gerekli olan sağlıklı verilerin oluşturulması amacıyla Sanayi Envanteri çalışmalarınının başlatıldığı kaydedildi.

Bu çalışma ile Kıbrıs Türk sanayisinin istatistiki bilgi ve veri tabanının elde edileceğinin vurgulandığı sunumda, “Elde edilen envanter aracılığı ile de sanayimizle ilgili sorunlar belirlenerek veriye dayalı gerçekçi çözüm önerileri ortaya konacaktır” ifadeleri kullanıldı.

SANAYİCİNİN ÇALIŞMA İZİNLERİ İŞLEMLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği arasında çalışma izinleri işlemleri ve istihdam politikalarına ilişkin iş birliği yapıldığının belirtildiği sunumda, bu iş birliği çerçevesinde sanayicinin çalışma izin işlemlerinin Oda tarafından yapılmaya başlandığı aktarıldı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER

Sunumda, Oda’nın sanayinin gelişmesi ve sorunlarına çözüm bulunması için başta devlet kurum ve kuruluşları olmak üzere yurt içi ve yurt dışından tüm paydaşları ile iş birliği yapmak ve desteklerini almak için girişimlerde bulunduğu vurgulanarak, yürütülen iş birlikleri ile ilgili bilgiler aktarıldı.

SANAYİ BÖLGELERİNİN DÜZENLENMESİ

Oda’nın sanayi bölgelerinin temizlenmesi ve alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili bakanlıklar, daireler, müdürlükler ve belediyelerle iş birliği yaptığı kaydedilerek, sanayi bölgelerinin çevre, alt yapı ve temizliğine yönelik faaliyetlerin sürdüğü belirtildi.

GENÇLİK…

Oda’nın gençliğine güvenen, öncülük eden sanayi odası olma hedefinin aktarıldığı sunumda, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası bünyesi altında faaliyet gösteren Genç Profesyoneller Platformu ile aktif ve kapsayıcı yönden çalışmalarımız sürdürülmektedir” denildi.

İHRACATTA REKABET

Sunumda, Oda’nın sanayi şirketlerinin sürdürülebilir rekabet gücü ve yetkinliklerini artırarak Kıbrıs Türk sanayisini dünya ölçeğinde geliştiren bir kuruluş olma hedefine işaret edilerek, bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.