KTÖS: “Yüz yüze eğitimin devamı için okul dışı faaliyetler denetlenmeli”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullarda artan Koronavirüs vakalarıyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

KTÖS, “Önceliğimiz tüm çocukların yüz yüze, güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine okullarında devam etmesini sağlamaktır” ifadeleri kullandıldı.

“OKULLARIN ÖĞRETMEN İHTİYACI VE PERSONEL EKSİKLİKLERİ GİDERİLMELİ”

Okulların Koronavirüs ile bir mücadele sürecinde olduğuna dikkat çeken KTÖS, “Okullarımız, bulaş riskini azaltmak ve yayılmayı önlemek adına okul içi önlemlerini pandemi rehberi aracılığı ile uygulamaktır. Önlemlerin daha da etkin uygulanabilmesi için okullarımızın öğretmen ihtiyaçları ve diğer personel eksiklikleri giderilmelidir” dedi.

Okulların Koronavirüs mücadelesinde yalnız bırakılmaması, sanitasyon ve hijyen malzemesi katkısı Bakanlık tarafından kesintisiz desteklenmesi gerektiğine KTÖS tarafından vurgu yapıldı.

Risk grubunda olan öğrenci ve öğretmenler ile ilgili somut kararlar üretilmesine de işaret eden KTÖS “Okullarda oluşturulan pandemi kurulları, okullardaki süreci rehber kitapçık eşliğinde yönetmeli, aileler de pandemi kurullarına destek olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

KTÖS, okullarda random testlerin arttırılması ve sadece okul içi değil okul dışı faaliyetlerde de sınırlandırmalar veya Temel Sağlık Dairesi tarafından etkin denetlenmesi gerektiği belirtildi.

“KARANTİNALI GİRİŞLERDEN TAVİZ VERİLMEMELİ”

KTÖS, “Karantinalı girişlerden taviz verilmemeli, süreye bakılmaksınız yurtdışından gelen herkes karantinaya alınmalıdır. Sosyal yaşam ile ilgili denetimler artırılmalı, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları uygulanabilirliğine bakılmalıdır” dedi.

Çocukların sağlığı ve güvenliği öncelliğinde, eğitim faaliyetlerinin de önemli olduğunu hatırlatan KTÖS, siyasi beklentiler kaygısı ile değil, bilim temelinde salgınla mücadele edilebileceğinin altını çizdi.

KTÖS açıklamasının devamında şu hususlara dikakt edilmesi gerektiğini belirtti:

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları hayatın her yerinde uygulanmalı.

Okullara ek bütçe, ek malzeme ve ek kadro sağlanmalı.

Okul dışı faaliyetler ve taşımacılık denetlenmeli.

Karantinalı girişler devam etmeli.

Uzaktan eğitim için gerekli yatırımlar tamamlanmalı.

Eğitim ile ilgili kararlar ‘Eğitim Bilim Danışma Kurulu’ oluşturularak alınmalıdır.