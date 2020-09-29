KTÖS Uyarı Grevini Sürdürüyor

Özel eğitim okullarındaki yüz yüze eğitimin COVİD-19 için yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle bir süredir söz konusu okullarda grev yapan sendika, bugün 08.30-10.30 saatleri arasında da grevde olacak.

Sendika yetkilileri, eğitim faaliyetlerine devam eden 6 özel eğitim okulundaki yönetici ve öğretmenlerin, sağlık, eğitim ve güvenlikle ilgili gözlemlerinden oluşan, risklerin ifade edildiği 32 maddelik raporu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletilmek üzere 14 Eylül’de Sağlık Bakanlığı’na vermişti.