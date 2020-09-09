KTÖS Uyarı Grevi başlattı

KTÖS, okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların olduğu okullarda uyarı grevi başlattı. Grev her gün 08.00-09.20 saatleri arasında yapılacak. KTÖS, öğretmenlerin ek görevleri almayacağını ve pandemiyle ilgili yasadışı alındığını savunduğu kararları yargıya taşıyacağını da duyurmuştu.

KTÖS Uyarı Grevi başlattı
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KTÖS, okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların olduğu okullarda uyarı grevi başlattı. Grev her gün 08.00-09.20 saatleri arasında yapılacak. KTÖS, öğretmenlerin ek görevleri almayacağını ve pandemiyle ilgili yasadışı alındığını savunduğu kararları yargıya taşıyacağını da duyurmuştu.

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