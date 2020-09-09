KTÖS, okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların olduğu okullarda uyarı grevi başlattı. Grev her gün 08.00-09.20 saatleri arasında yapılacak. KTÖS, öğretmenlerin ek görevleri almayacağını ve pandemiyle ilgili yasadışı alındığını savunduğu kararları yargıya taşıyacağını da duyurmuştu.
KTÖS Uyarı Grevi başlattı
KTÖS, okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların olduğu okullarda uyarı grevi başlattı. Grev her gün 08.00-09.20 saatleri arasında yapılacak. KTÖS, öğretmenlerin ek görevleri almayacağını ve pandemiyle ilgili yasadışı alındığını savunduğu kararları yargıya taşıyacağını da duyurmuştu.
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