KTÖS : “özel okullarda da eğitim askıya alınmalı”

Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan programda açıklamalarda bulunan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Koronavirüs vakaları kontrol altına alınana kadar özel okullarda da eğitimin askıya alınması gerektiğini dile getirdi.

Covid-19 riskinin özel eğitim okullarındaki çocuklar için de geçerli olduğunu dile getiren Maviş, özel eğitim merkezlerinde uzaktan eğitimin pek mümkün olmadığını kaydetti.

Öğrencilerin birebir eğitim alması gerektiğini ancak, birebir eğitim imkanı için uygun koşulların yaratılmasının lazım olduğunun altını çizdi.

Maviş, özel eğitim kurumlarına daha fazla müdahale edilmesi ve bütçe ayrılması gerektiğini kaydetti.

Okulların keyfi açılıp kapatılmaması gerektiğini söyleyen Maviş, “İş birliği noktasının zedelendiğini görüyoruz ve sorunu eylemlerle çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Çocukların okula dönme şartlarını belli olduğunu belirten Maviş, “Hükümet bilimsel veriler ışığından ortaya koyduğu önlemleri hayata geçirecek ve yüz yüze eğitim ancak o şekilde açılacak” ifadelerini kullandı.