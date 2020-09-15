KTÖS, özel eğitim okullarında uyarı grevine devam edecek

Covid-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin de askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın da bu okullarda uyarı grevi yapılacağını duyurdu. Grev, 08.00 ile 09.20 saatleri arasında olacak.