KTOEÖS'ten şok eylem

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen atama sınavlarını yapmadığı gerekçesiyle Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’nın odasının önünde oturma eylemi gerçekleştirecek.

Eylem bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili KTOEÖS’ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Kamusal eğitim gailesi taşımayan, halkın çocuklarının gittiği okulları gözden çıkaran UBP-HP hükümeti Kamu Hizmeti Komisyonu ile işbirliği yaparak 2020-2021 eğitim-öğretim yılını şimdiden kaosa sürüklemeyi amaçlamaktadır.

İdeolojik, misyoner çalışmaların merkezindeki okulların, özel okulların önünü açmak için yoğun çaba harcayan bu anlayış, halkın çocuklarının gittiği okulları ise kasıtlı kaosa sürüklemek istemektedir.

Aylardır yapılması gereken öğretmen atama sınavları sürekli geciktirilerek seçim yasaklarına denk getirilmeye çalışılmaktadır.

Genç işsiz öğretmen adayları dururken, okullar öğretmensiz bırakılmak, aylarca sürecek kaos ortamında partizanlık yaparak rant elde edilmek istenmektedir.

BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Defalarca yaptığımız çalışma, görüşme, uyarıları kaale almayan, kulak tıkayan Kamu Hizmeti Komisyonunun başkanının odası önünde 13 Temmuz Pazartesi (bugün) saat 10:00’da oturma eylemi yapılacaktır.”