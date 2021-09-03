KTOEÖS ek bütünlemeye karşı

KTOEÖS Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda öğretmenlerin ek bütünlemelerde hiçbir görev almayacağını duyuruldu
Açıklamada, " Bakanlığın öğretmenlerimizin değerlendirmesini hiçe sayarak ek bütünleme yapma kararını kabul etmiyoruz. öğretmenlerimiz ek bütünlemelerde hiçbir görev almayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
KTOEÖS kararında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının aldığı ek bütünleme kararına uyulmayacağını ek bütünlemelerin 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı
Sınıfta kalan öğrencilerin bir üst sınıfa 14 Eylülde başlayacak yeni öğretim yılında başlama şansı vermişti.