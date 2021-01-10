KTHEB Yönetim kurulu üyelerinden Enver Bozkurt, hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan ve KTHEB yönetim kurulu üyesi olan Enver Bozkurt’un vefatını duyurdu.

Bozkurt’un, Türkiye’de tedavi altında olduğu Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde bu sabah hayata veda ettiği belirtildi.

KTHEB, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çok değerli üyemiz meslektaşımız,

Enver Bozkurt’un vefatını öğrenmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.

Kıbrıs Tük Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) yönetim kurulu üyesi olan değerli üyemiz, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde hayata veda etti.

Bugün gönlümüz hüzünlü, gözlerimiz yaşlı olsa da canımız abimiz, kardeşimiz, arkadaşımızın güzel geçen ömrü son bulsa da Allah’ım onu cennetine koysun. Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.”