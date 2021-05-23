KTFF seçimleri mahkemelik oldu… Hasan Sertoğlu: “Sadece oy alarak başkan olabilirsiniz, başka yolu yok”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Genel Kurulu 5 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak ancak KTFF Başkan adaylarından Tekin Birinci, mevcut başkan ve başkan adayı Hasan Sertoğlu'nun adaylığının tüzüklere aykırı olduğu iddiası ile Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Birinci, mevcut başkan ve başkan adayı Hasan Sertoğlu’nun tüzük gereği adaylığının yasal olmadığını ileri sürerek Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) konuyu taşıdı.

Birinci cephesi, Sertoğlu’nun aday olamayacağını, bunun 3 dönem şartı nedeniyle tüzüğe aykırı olduğunu iddia ediyor.

SERKAN MESUTOĞLU: “SEÇİMİN YASAL ÖLÇÜLER ÇERÇEVESİNDE İLERLEMESİ İÇİN YİM’E BAŞVURDUK”

Spor medyasına yansıdığına göre Kulüpler Birliği, “mahkeme koridorlarında makam arama sevdasına en sert karşılığı vereceğiz” açıklaması yaptı.

Birinci Yönetim Kurulu listesinde yer alan Serkan Mesutoğlu ise “seçimin yasal ölçüler çerçevesinde ilerlemesi için YİM’e başvurduklarını” açıklarken Kulüpler Birliği sürecin kendilerini “yaraladığını” vurguluyor.

SERTOĞLU KIBRIS POSTASINA KONUŞTU: “TÜZÜĞÜ KOP SÜRECİNDE DEĞİŞTİRDİK, TUFAN HOCAYLA BİRLİKTE YAPTIK”

Konu hakkında Kıbrıs Postası’na konuşan mevcut başkan ve başkan adayı Hasan Sertoğlu ise KTFF Tüzüğünün Kıbrıs (Rum) Futbol Federasyonu (KOP) sürecinde mecburen dünya şartlarına uyum nedeniyle yenilendiğini, söz konusu değişikliği o dönem henüz milletvekili olan Tufan Erhürman ile birlikte yapmış olduklarını, bu konuda onlarca avukata da danışmış olduklarını söyledi.

“SADECE OY ALARAK BAŞKAN OLABİLİRSİNİZ, BAŞKA YOLU YOK”

Hasan Sertoğlu, “değişen tüzükle 4 dönem, parantez içinde 12 yıl yazıyor… Bu itiraz eden arkadaşların itirazına göre bile 3 dönem yapmış değiliz” dedi.

Hasan Sertoğlu, “Sadece oy alarak başkan olabilirsiniz, başka yolu yok” diye konuştu.

Kıbrıs Postası