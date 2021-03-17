KTFF'den son dakika Sertoğlu açıklaması

Özel bir hastanede yaptırdığı Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı’nın, 12 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldiği KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun Koronavirüs testi negatif çıktı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Hasan Sertoğlu'nun, 12 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ile bir araya geldiği, Bozatlı'nın Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Sertoğlu’nun da PCR testi yaptırdığı ifade edildi. Söz konusu testin negatif çıktığı açıklandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bir internet sitesinde yer alan haber doğrultusunda açıklama yapma zaruriyeti oluşmuştur. Şöyle ki; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu 12 Mart 2021 Cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları çerçevesinde gerçekleşen bu görüşmede, bugün yapılan Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sn. Sertaç Bozatlı da hazır bulunmuştur. Tüm bu olgular ışığında KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun bugün yapmış olduğu Koronavirüs testinin negatif olduğunu bildirir, iyi çalışmalar dileriz."

Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı’nın, özel bir hastanede yaptırdığı PCR test sonucu Koronavirüs pozitif çıkmış, Bozatlı’ya, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, teyit amaçlı bir PCR testi daha yaptırılmıştı. İkinci test sonucunun çıkması hala bekleniyor...