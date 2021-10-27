KTFF, Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bırakacak!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arifesinde, dönemin Başbakanı Ersin Tatar ile imzalanan ve 2 yıla yakın bir süredir ödenmeyen BTM hakem paraları ile ilgili KTFF ve BTM kulüpleri, Cumhurbaşkanlığı’na yönelik eylem kararı aldı. Taraflar, Cumhurbaşkanlığı’na yürüyerek, siyah çelenk bırakacak.

Yenidüzen gazetesinin spor servisi ‘Sporyeni’nin haberine göre, 28 Şubat 2020’de, dönemin Başbakanı Ersin Tatar ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu arasında imzalanan protokolle BTM 1. Lig’de 26 Ekim 2019 – 8 Mart 2020 tarihleri arasında oynanan müsabakaların hakem ücretlerinin ödeneceği taahhüt edildi.

Fakat imzanın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen bu para ödenmedi.

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştiren BTM kulüpleri ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, 4 Kasım 2021 Perşembe günü KTFF önünde saat 10.00’da toplanıp, Cumhurbaşkanlığı’na yürüyerek siyah çelenk bırakma kararı aldı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu kulüplere yönelik yaptığı konuşmada “Bu işin buralara gelmesindeki en büyük sebep eski Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanıdır” diyerek, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu paranın ödendiğini, çekin çıktığını size nasıl söylediyse bana da söyledi. Sizi nasıl kandırdıysa beni de kandırdı. Biz de o günlerde ödenmedi, birkaç güne ödenecek dedik, sesimizi çıkarmadık. Biz de hata yaptık. Benim de suçum var” ifadelerini kullandı.

“KKTC’Lİ DEĞİLDİR ARTIK. ANADOLU ÇOCUĞUDUR”

Sertoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Her gün sizin yanınızdadır. Benim yanıma gelmez, beni görsün da istemez. Ama gece gündüz sizin yanınızdadır, oy isterler. Bu insanlar bugün değilse yarın seçim olduğuna yine sizin yanınıza gelecek. Köy köy gezecekler. Oy istemeye gelince ‘Bütün gençler bizimdir’, seçim bitti mi ta ki diğer seçim gelsin, ara da bulasın. Cumhurbaşkanı KKTC’li değildir artık. Vazgeçti o işten. Anadolu çocuğudur. Her tarafı gezdi. Haftada iki turu vardır. Evvelki gün geldi yarın Antep’e gidiyor. Bozcaada, Gökçeada, İskenderun, Hatay. Her tarafı gezdi. Sadece geçen hafta gittiği gezinin parasını verseydi sizin hakem paranız ödenirdi, gelecek senenin parası da çıkardı. Ama hiç umurunda değil. Arayıp da sormaz da.”

“SİYAH ÇELENK İŞİNİ YAPMAZSANIZ BEN YOKUM”

Sertoğlu açıklamasının devamında, “Bunun için bir eylem planı yapmamız lazım. En büyük suçludan başlamamız lazım” diyerek, “Ben bu ligler oynansın diye tarihte ilk defa, BTM kulüplerine jest olsun diye BTM’ye yönetimimle beraber sponsor buldum. Bütün kulüplerin harcayacağı her kuruşu sponsor ödeyecekti. Ona da ayıp oldu. Bizi idare edenler ne yaptı? Sanki de ceplerinden verecekler. Kıllarını kıpırdatan yok. Hep beraber toplanıp bu kara çelenk işini yapacağız. Yapmazsanız ben yokum” şeklinde konuştu.