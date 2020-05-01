KTEZO: “Sıcaklık ölçer bulundurma zorunluluğu yoktur”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası esnafa uyarıda bulunarak, sıcaklık ölçer bulundurulmasınun zorunlu olmadığını açıkladı.

KTEZO’nun açıklaması şöyle:

“İşyerlerinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler çerçevesinde şu ana kadar yapılan açıklamalarda sıcaklık ölçer bulundurulması zorunluluğu yoktur. Gelen bilgiler doğrultusunda söz konusu cihazların karaborsaya düşmüş olduklarını saptadık.

Herkese bu konuda temkinli davranması ve yapılacak olan resmi açıklamaları beklemesi çağrısında bulunuyoruz”