KTEZO: Eylemliliğimiz daha yeni başladı!

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Derneği (KTEZO) hükümetin sigorta prim desteğini durdurmasının ardından hükümete yapılacak her türlü ödemeyi durduracağını açıklamıştı.

Ticaret Odası ve Sanayi Odası’nın da desteğini alan KTEZO, işverenlerin söz konusu eylemlerine destek olması çağrısını Başbakanlık önünde de yinelemişti, hatta söz konusu talep Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun da hükümete yönelik ‘şartları’ arasında yer almıştı.

Bu gelişmelerin ardından Başbakan Ersan Saner dün akşam yaptığı açıklamada Sosyal Sigortalar prim desteğinin yeniden başlayacağını açıkladı.

İlgili açıklamayı değerlendiren KTEZO Yönetim Kurulu, yapılan açıklamadan tatmin olmayarak ‘eylemlerimiz daha yeni başladı’ şeklinde yazılı bir açıklama yayımladı.

"TELAŞA DÜŞENLERE PRİM VERMEYECEĞİZ"

“Mücadelemizin birleşerek, çoğalarak büyümesi karşısında telaşa düşenlere prim veremeyiz, vermeyeceğiz” ifadeleri kullanılan açıklamada, sorunların sadece prim desteğinden ibaret olmadığı ve kurumların geleceğinin belirsizliğe itildiği savunuldu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Ölümü gösterip sıtmaya razı etmelerine müsaade edemeyiz... Eylemliliğimiz daha yeni başladı.

Prim desteğiyle ilgili gece yarısı, telaşla son anda yapılmış açıklamaların bizler için geçerliliği yoktur.

Bizler için bu gibi açıklamalar, ne ilktir ne de son olacaktır. Güven vermekten uzaktır.

Mücadelemizin birleşerek, çoğalarak büyümesi karşısında telaşa düşenlere prim veremeyiz, vermeyeceğiz. Kaldı ki prim desteğinin nasıl, hangi koşullarda devam edeceğine dair herhangi bir karar da yoktur.

Gece yarısı ve telaş içinde yaptıkları açıklamalar sadece bizler bir araya geldikçe, kararlı durdukça kazanabileceğimizi gösterir.

O halde mücadelemizi daha kararlılıkla sürdürmek zorunda olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Sorunlarımız sadece prim desteğinden ibaret değildir.

Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmelerine müsaade edemeyiz.

Ötelenen borçlar kapıya dayandı.

Faiz inim inim inletiyor.

Hacizler, yoksullaşma almış başını gidiyor.

Kurumlarımızın geleceği tam bir belirsizliğe itildi.

Buna karşılık hükümet, yönetenler kendi derdinde.

Salgına rağmen sırtımıza basa basa saltanat sürenler, kendilerinden gram fedakârlık yapmayanlar, ülkeyi yaşanmaz hale getirenler için eylemliliğimiz daha yeni başladı.

Mücadelemiz yükselerek sürmek zorundadır.”