KTEZO Başkanı Mahmut Kamber'den çarpıcı yazı

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki yaşadığımız ülkede pandemi kurallarının pandemi ile mücadelenin 18 aydır tecrübe edilmeyen yöntemi kalmadı' toplumun cebindeki parayı her türlü göz diken bu hükümet şimdi de toplum sağlığı noktasında fırsatçılık yaparak kendine ekonomik kaynak sağlamaya çalışmaktadır.

ülkemizde aşılamanın arttığı bir dönemde dahada çok artması için tüm dünyada bir takım önlemler geliştirilirken bizim ülkemizde de aşı motivasyonunu artırmak için aşısız kişilere pcr ve antijen testlerinin ücretli olacağı noktasındaki sağlık Bakanlığı'nın ilk açıklamasında toplumsal bağışıklığı yükseltmek adına toplumun tüm kesimleri bu duruma saygı göstererek itiraz oluşturmadı.

Ancak geldiğimiz noktada hangi sağlık üst kurulu kararı ile oluşturulduğunu merak ettiğimiz bu kararın öncelikle toplum sağlığı noktasındaki aşılanma motivasyonunu desteklemeyeceği gibi insanların geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde pcr ve antijene nasıl bir bütçe ayıracağı ile ilgili çok merak içinde olduğumuzu söylemek isteriz. Bu koşullarda bu kararın derhal geri alınması toplum sağlığını ve motivasyonunu etkilemeyecek şekilde karara dönüştürülmesini ilk alınan kararın kabulü noktasındaki itiraz etmeyeceğimizi söylemek isteriz.

İnsanların evine ekmek götürme noktasında kaygı duyduğu günlerde hangi akıllı PCR ve antijen testlerini toplum sağlığının daha önüne geçirerek para ile yapılmasını öngören üst takılın ülkeyi yönetirken nelerden yağ çıkaracağını merak etmekteyiz.

Kendi varlığını sürdürme noktasındaki derde düşen hükümet ekonomiye kaynak arayışı noktasında gözü toplum sağlığını etkileyecek PCR ve antijen testlerinin para karşılığı yapılmasını kabul etmiyoruz.

MAHMUT KANBER

KTEZO BŞ