KTEB, eczacıları sahipsiz bırakmadı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Koronavirüs testi pozitif çıkan ve eczanesini kapatman zorunda kalan meslektaşlarına yardımcı olacağını duyurdu. KTEB, kendi üyelerinin aidatlarından oluşan bütçesi ile bir asgari ücret yardımı yapacağını açıklayarak, “Eczacı yalnız değildir, eczacı sahipsiz değildir!” denildi.