KTEB, eczacıları sahipsiz bırakmadı

KTEB, koronavirüs testi pozitif çıkan ve eczanesini kapatman zorunda kalan meslektaşlarına yardımcı olacağını duyurarak, “Eczacı yalnız değildir, eczacı sahipsiz değildir!” ifadeleri kullanıldı.

KTEB, eczacıları sahipsiz bırakmadı
banner23

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Koronavirüs testi pozitif çıkan ve eczanesini kapatman zorunda kalan meslektaşlarına yardımcı olacağını duyurdu. KTEB, kendi üyelerinin aidatlarından oluşan bütçesi ile bir asgari ücret yardımı yapacağını açıklayarak, “Eczacı yalnız değildir, eczacı sahipsiz değildir!” denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ersan Saner, Mevlüt Çavuşoğlu görüşme saati...
Ersan Saner, Mevlüt Çavuşoğlu görüşme saati...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18