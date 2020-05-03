KTBK’ye Gelen Askerler Sağlık Ekipleri Tarafından Limanda Muayene Ediliyor

KTBK’ye Gelen Askerler Sağlık Ekipleri Tarafından Limanda Muayene Ediliyor
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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na (KTBK) gelen askerlerin, KKTC yetkililerinin de bulunduğu sağlık ekipleri tarafından limanda muayene edildiği belirtildi.
KTBK tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç duyulanların askeri hastaneye sevk edildiği; askerlerin, gerekli tedbirler alınarak, dezenfekte edilmiş araçlarla doğrudan kışlalardaki karantina merkezlerine gönderildiği kaydedildi.
Birlik tabipleri tarafından, 21 gün (14 + 7 gün) karantina süresince, her gün muayene yapıldığı ve rahatsızlığı tespit edilenlerin askeri hastaneye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, terhis olan askerlere de benzer uygulama yapıldığı aktarıldı.
Karantina merkezlerinde hızlı tanı kitleri kullanıldığı belirtilen açıklamada, “KTBK personeli; genel sağlığı korumak maksadıyla, sokağa çıkma yasağına uymaktadır. Erbaş ve erler, çarşı iznine çıkarılmamaktadır. Sosyal tesislere girişler durdurulmuştur. Bu süreçte tüm faaliyetler KKTC  makamları ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir” denildi.

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