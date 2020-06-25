KTBK, KKTC’ye sevk edilen personel ve erlerin KKTC ilgili makamları ile belirlenen protokol dahilinde adaya geldiklerini duyurdu

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC’ye sevk edilen personel ve erlerin KKTC ilgili makamları ile belirlenen protokol dahilinde adaya geldiklerini duyurdu.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, personel ve erlerin maske, mesafe kuralları ile gemiden indirilerek, çantaların dezenfekte edildiğini, karantina/gözetim merkezine göre düzen alındığını, müteakiben personel ve erlerin limandaki termal kameradan geçerek, otobüslerle direkt karantina/gözetim merkezlerine sevk edildiklerini ve 14 gün kalmalarının sağlandığı kaydedildi.

Bu tedbirlerin uygulanmasının süre aldığına işaret edilen açıklamada, personel ve ailesi, erlerin geliş ve gidişlerinin yeteri kadar süre önceden KKTC makamları ile koordine edildiğine dikkat çekildi.