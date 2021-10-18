KTBK'den Buradayız Mesajı

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Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca arazi tatbikatları icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma BakanlığıKıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca arazi tatbikatları icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarınca 4-15 Ekim 2021 tarihleri arasında faaliyet yılı başlangıcı kapsamında arazi tatbikatları icra edildi" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca arazi tatbikatları icra edildi

MSB: Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca arazi tatbikatları icra edildi

MSB: Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca arazi tatbikatları icra edildi

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