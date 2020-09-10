KTAMS yarın da greve devam ediyor

KTAMS, yarın 08.00 - 14.30 saatleri arasında sağlık hizmetleri dışındaki tüm iş yerlerinde greve devam edeceğini açıkladı.

KTAMS yarın da greve devam ediyor
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KTAMS, yarın 08.00 - 14.30 saatleri arasında sağlık hizmetleri dışındaki tüm iş yerlerinde greve devam edeceğini açıkladı.

KTAMS’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizdeki bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektör çalışanları için sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak rotasyon usulü ile çalışma sisteminin uygulanması talebimize, UBP-HP Hükümeti’nden resmi bir yanıt gelmemesi üzerine Sendikamız KTAMS, yarın 08.00 – 14.30 saatleri arasında Sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerinde greve devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.”

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