KTAMS yarın da greve devam ediyor

KTAMS, yarın 08.00 - 14.30 saatleri arasında sağlık hizmetleri dışındaki tüm iş yerlerinde greve devam edeceğini açıkladı.

KTAMS’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizdeki bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektör çalışanları için sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak rotasyon usulü ile çalışma sisteminin uygulanması talebimize, UBP-HP Hükümeti’nden resmi bir yanıt gelmemesi üzerine Sendikamız KTAMS, yarın 08.00 – 14.30 saatleri arasında Sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerinde greve devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.”