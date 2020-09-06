KTAMS Mahkemeler personeli için cuma gününe kadar süre tanıdı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), mahkemeler personelinin ek mesai ödemelerinin Cuma gününe kadar yapılmaması halinde, personelin seçimler için ek mesai yapmayacağını açıkladı.

KTAMS, 26 Nisan 2020’de yapılması gereken fakat Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri hazırlıkları için Şubat ayında ek mesai çalışan Mahkemeler personelinin ek mesai ödeneklerinin halen ödenmediğini bildirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Kamu Görevlileri Yasası’nın 27. maddesinin 4. fıkrasının “ek mesai ödeneklerinin en geç bir ay içinde ödenmesini” emretmesine rağmen altı ay geçmiş olmasına ve defalarca söz verilmesine rağmen verilen sözlerin tutulmadığını kaydetti.

Bengihan, “UBP-HP Hükümetinin yasa tanımaz ve gayriciddi tutumunu şiddetle kınar, 4 Eylül Cuma gününe kadar ek mesai ödeneklerinin ödenmemesi halinde 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Mahkemeler personeli ek mesai yapmayacaktır. Bu konuda doğacak sorunlardan çalışanların ve sendikamızın sorumlu olmayacağını belirtir, yetkilileri göreve davet ederiz.” ifadelerini kullandı.