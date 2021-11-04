KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ’in ortaklaşa yapacağı eyleme destek yok

Memur-Sen, kamuda örgütlü bir sendika olarak, 5 Kasım 2021 tarihinde KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ’in ortaklaşa yapacağı genel grev ve eyleme destek vermeyecektir. Hür-iş üyesi, paydaş bir sendika olmamıza rağmen,sendikamızla ve kamuda örgütlü hiçbir sendika ile istişare edilmemiştir. Yeni bir seçim hükümetinin oluşmakta olduğu bu süreçte ‘’biz yaptık oldu’’ mantığı kabul edilemez. Seçim hükümetinin program ve icraatlarını gözlemledikten sonra sendikamız net tavrını belirleyecektir.

Memur-Sen olarak bizler, yok hükmünde çalışmayan bir meclis varken, olmayan bir hükümete karşı yapılacak bir grevin siyasi şov olarak amaçlandığına inanıyoruz. Bu gerekçe ile Sendikamızın, böylesi bir süreçte, bu eyleme destek vermesi söz konusu olamaz.

Bu nedenle üyelerimizi ve halkımızı, böylesi bir eyleme destek vermemeye çağırıyoruz.