banner38

KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ’in ortaklaşa yapacağı eyleme destek yok

banner32

KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ’in ortaklaşa yapacağı eyleme destek yok
banner41
banner37
banner23

   Memur-Sen, kamuda örgütlü bir sendika olarak, 5 Kasım 2021 tarihinde KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ’in ortaklaşa yapacağı genel grev ve eyleme destek vermeyecektir. Hür-iş üyesi, paydaş bir sendika olmamıza rağmen,sendikamızla ve kamuda örgütlü hiçbir sendika ile istişare edilmemiştir. Yeni bir seçim hükümetinin oluşmakta olduğu  bu süreçte ‘’biz yaptık oldu’’ mantığı kabul edilemez. Seçim hükümetinin program ve icraatlarını gözlemledikten sonra sendikamız net tavrını belirleyecektir.

    Memur-Sen olarak bizler, yok hükmünde çalışmayan bir meclis varken, olmayan bir hükümete karşı yapılacak bir grevin siyasi şov olarak amaçlandığına inanıyoruz. Bu gerekçe ile Sendikamızın, böylesi bir süreçte, bu eyleme destek vermesi söz konusu olamaz.

   Bu nedenle üyelerimizi ve halkımızı, böylesi bir eyleme destek vermemeye çağırıyoruz.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Artık daha çok yanacağız... Küresel ısınma...
Artık daha çok yanacağız... Küresel ısınma...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3