KTAMS greve devam ediyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamuda dün başlattığı uyarı grevine bugün de devam ediyor.

Bulaşın yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon üsulü çalışma sistemine geçilmesi talebiye sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerini kapsayan grev, 08.00 – 14.30 saatleri arasında yapılacak.

Kamu-Sen ile Büro-İş ise grevi askıya alarak, bugün yapılacak görüşmeler ve Bakanlar Kurulundan çıkacak karara göre karar verecek.

Kamu-Sen, dün Covid-19 vakalarındaki artıştan dolayı yapılan 1 günlük uyarı grevinin, bu süreçte uygulanacak çalışma sistemi ile ilgili kararın Bakanlar Kurulunda görüşüleceğinden askıya alındığını bildirdi.

Kamu-Sen, “Bakanlar Kurulundan çıkacak olası aksi kararda ise grevimiz önümüzdeki günlerde devam edecektir” dedi.