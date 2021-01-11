KTAMS Başkanı Güven Bengihan: 'Başbakan yetkisi ve etkisi olmadığını gösterdi'

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Ersan Saner’in ‘erken seçim’ çağrısını değerlendirdi.

"UBP'NİN İÇ HESAPLAŞMALARI VE MÜDAHALELER NEDEN OLDU"

Mecliste yaşananların bir de nedenlerine bakmak gerektiğini vurgulayan Bengihan, “UBP, AKP yetkililerinin müdahalelerine kucak açtı. Kendi genel başkanlarının seçimlerine bile olanak sağlamadılar. UBP Genel Başkanlığı seçimlerine yönelik AKP yetkililerinin müdahelesiyle seçimin yapılmaması, aynı yetkililerin talimatıyla Ersan Saner’in parti başkanı olarak seçilmesinin sonucu bugün yaşananlar olarak karşımıza çıkmaktadır” diyerek, UBP’nin içindeki hesaplaşmalar nedeniyle Resmiye Canaltay’ın meclis başkanı seçilemediğini aktardı.

Ülkenin içinden geçtiği sıkıntıları işaret eden Bengihan, 2021 yılı bütçesinin hala meclisten geçmediğini, asgari ücretin belirlenmediğini, vakaların çoğalmaya devam ettiğini, Pandemi Hastanesi’nin hizmete giremediğini anımsattı.

"HALK SEÇİM SÖYLEMLERİNİ ÖNEMSEMİYOR ÇÜNKÜ GEÇİM DERDİNDE"

Özel sektör çalışanları ve asgari ücretlilerin açlık sınırının altına düştüğünü vurgulayan Bengihan, “Bu sıkıntıların baş gösterdiği günlerde, halk meclis başkanının seçilememesini, erken seçim söylemlerini önemsemiyor. Halk geçim derdindedir” dedi.

Asgari ücretin 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi gerektiğini defalarca söylediklerini anlatan Bengihan, “Ekonomik sıkıntılar ve hükümetin yaptığı zamlarla ülkede yaşam daha da zorlaştı. Kendi meclis başkanını seçemeyen hükümetten halkın ekonomik, sağlık ve sosyal sorunlarına çözüm üretmesini beklemek doğru olmaz” diye konuştu.

"BAŞBAKAN YETKİSİ VE ETKİSİ OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

Mevcüt hükümetin meşruluğunun tartışıldığını belirten Bengihan, erken seçimin şart olduğunu ifade etti. Başbakan Ersan Saner’in etkisi ve yetkisi olmadığını kaydeden Bengihan, sözlerine şunları ekledi:

“Hükümet ortakları bile hükümete sahip çıkma noktasında birbirine destek vermiyor. Bu hükümetin halkın sorunlarına çözüm arayacağını düşünmüyorum. UBP’de bireysel hesaplaşmalar var. Küçük ortaklar ise kendi bürokratlarının atamalarına UBP tarafından destek gelmediği için sorun yaratıyor. Şu an yaşanan menfaat sorunudur. Halkın sorunları umurlarında değil. Seçim Yasası’nın da kısa süre içinde görüşülüp, çoklu koalisyonların kurulmasına olanak verilmeyecek şekilde değiştirilmesi gerek. Mevcut Seçim Yasası ile maalesef hükümetler 18-24 ay arası görevde kalıyor. Bu da hükümete girenlerin plan ve projelerinin tamamlayamamasına, halkın beklentilerine cevap verememesine ve istikrarsızlığa sebep oluyor... O nedenle Seçim Yasası’nında değişikliğie gidilmesi, istikrarlı hükümetlerin kurulmasına olanak sağlanması şarttır.”